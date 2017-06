Programozótáborok várják a gyerekeket Sopronban

Az erről szóló megállapodást prof. dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem rektora; Babella Péter, a Logiscool helyi iskolájának vezetője, valamint dr. Breuer Anita, a nemzetközi szinten is működő cég ügyvezető igazgatója írta alá.A rektor hangsúlyozta: partnerük, a Logiscool egy rendkívül szép és kihívásokkal teli területen kapcsolódik a Soproni Egyetem munkájához, amely nem más, mint a fiatal generáció szemléletmódjának, érdeklődési körének fejlesztése azért, hogy későbbi tanulmányaikat, ezen keresztül hivatásukat ne csak felelősséggel, de tehetségüknek, érdeklődési körüknek megfelelően tudják megválasztani. A Soproni Egyetem is e módszertan mellett tette le a voksát. "Tudjuk, hogy a jövő ifjú mérnökeinek, informatikusainak mentorálásának már közép- , sőt, által-ános iskolás korban el kell kezdődnie. Az egyetem Simonyi Károly Karán évek óta nagy sikerrel magunk is szervezünk táborokat, szakmai versenyeket a műszaki és informatikai érdeklődésű fiataloknak" - emelte ki dr. Faragó Sándor.A helyi Logiscool június 19-től kezdve ötnapos táborozásokat rendez külön-külön korosztályok részére a programozás szakterületein.Mint az elhangzott, a programozás kulisszatitkait nem „nagypapakorúak", hanem tehetséges középiskolások, illetve egyetemisták fogják tanítani. A játékosan összeállított tananyag egymásra épülő moduljait az egyes korcsoportok eltérő tartalommal és sebességgel sajátítják el. Ez a biztosítéka a megtanult elemekkészségszintű használatának. Ilyen módon a gyerekek szinte észrevétlenül sajátítják el a logikus, algoritmikus gondolkodást is.„Amit mi adunk a diákoknak, az az iskolai eredményeiken is meglátszik majd" – tette hozzá a dr. Breuer Anita, a Logiscool egyik alapítója.