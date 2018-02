Önerőből tették rendbe az óvodát Újkéren

– 2015-ben és 2017-ben Újkér lakossága pár fővel alatta maradt az ezernek, s ez nekünk igen sokba került – mondja némi iróniával Hettlinger Károly polgármester. – Ugyanis az adósságkonszolidációban részt nem vett, ezer fölötti lélekszámú települések húsz-húszmillió forintot kaptak a kormánytól fejlesztésre, míg az alattiak csak tíz-tízmilliót. 2018. január elsején a falu lélekszáma végre pár fővel meghaladta az ezer főt, de ennek már semmi jelentősége nincsen, nem lesz több ilyen pluszpénz. Hozzátette: az önkormányzati utakat azért sikerült felújítani, idén a járdákon a sor.

A következőkben a védőnői és az orvosi rendelő épületét kívánjuk felújítani.

Hettlinger Károly

Hettlinger Károly a rendbe tett százéves uradalmi épület előtt. Fotó: G.M.



Főképpen az osztrák határ közelsége okán vonzóvá vált Újkér, az ország minden részéből érkeznek betelepülők. Volt idő, amikor üres házat eladni egy-két évig is eltartott, most ez négy-öt hónap. Kisgyermekesek is költöztek a faluba, így már huszonkét gyerek jár óvodába. Ez a szám jó pár évvel ezelőtt alig volt tizenhárom. Ezért is szeretnék, ha a Fecskeház-program keretében az egykori iskola két nagy méretű tanterméből egy 80 és egy 60 négyzetméteres lakást alakíthatnának ki. Viszont az is igaz, hogy elöregszik a tősgyökeres lakosság.

– Az óvodánknak százéves uradalmi épület ad otthont. Düledező kémények, rossz tetőzet és kifogásolható műszaki állapot jellemezte a házat. Az elmúlt öt-hat évben négyszer pályáztunk a korszerűsítésre, egyszer sem nyertünk. Így aztán elhatároztuk, önerőből látunk hozzá a munkához. Apró lépésekben, összesen húszmillió forintból mára sikerült az egész intézményt megszépítenünk. Immár új a tető, a homlokzat, a gépészeti berendezés, a nyílászárók sora – mondta a polgármester. – A következőkben a védőnői és az orvosi rendelő épületét kívánjuk felújítani. Orvosváltás előtt állunk: dr. Tóth Kálmán nagyra becsült háziorvosunk – aki negyven éve szolgálja a falu egészségét – nyolcvanévesen nyugdíjba vonul. Utódja egy soproni főorvos lesz.