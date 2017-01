Nagy durranásokkal, Anna and the Barbies koncerttel hasít Sopronban a Tavaszi Napok - itt a program

Drón és robotika show Sopronban

A Haydn Filharmónia hangversenyével indul 2017. március 14-én Sopron nagy múltú kulturális fesztiválja, a Soproni Tavaszi Napok.köztük könnyű- és komolyzenei koncertek, színházi előadások, gyerekprogramok és kuriózumok várják a közönséget a Liszt központban valamint a Soproni Petőfi Színházban.Izgalmas és színes tavaszi fesztivált ajánlunk a közönség figyelmébe, a kezdetektől ez jellemzi a Soproni Tavaszi Napok koncepcióját. Minden műfajból szeretnénk megörvendeztetni a látogatókat – mondta Horváth Zoltánné, a Pro Kultúra Sopron ügyvezető igazgatója hozzátéve, hogy a legkülönlegesebb program a kétnapos Drón és robotika show lesz: Budapest után Sopronban is bemutatkozik a jövő technológiáit felvonultató kiállítás, ahol az ipari robotika kiválóságai valamint a legjobb hazai egyetemek és kutatólaborok is tiszteletüket teszik.A fesztivál másik különlegességének ígérkezik a stílus és egészség jegyében megvalósuló Tavaszi Ét-Trend című rendezvény, ahol a Világ- és Európa bajnok aerobic szakedző, Katus Attila valamint a közismert stylist, Lakatos Márk segít a tavaszi megújulásban.

Bödőcs Tibor

A Tavaszi Napokon új önálló esttel lép fel Bödőcs Tibor humorista, újra Sopronba érkezik az ország kedvenc design vására, a WAMP, és színházi élményből sem lesz hiány: a Petőfi Színház előadásában a My fair lady-t láthatják a nézők, az Orlai Produkció pedig a Várj, míg sötét lesz és a Száll a kakukk fészkére című színműveket mutatja be Kovács Patríciával, Szabó Kimmel Tamással és Péterfy Borival a főbb szerepekben.Neves előadók szerepelnek a zenei programokon is: a Romantika című hangverseny szólistája Kelemen Barnabás lesz, akusztikus koncertet ad az Anna and the Barbies, a gyerekeket pedig a Hahó együttes várja.

A helyi művészek bemutatása is fontos része a fesztiválnak, így Borsodi Zsuzsa keramikus munkáival, a soproni szimfonikusokkal és a zeneiskola kiváló növendékeivel is találkozhat a közönség.A Soproni Tavaszi Napok rendezvényeire jegyek 2017. január 20-tól válthatók. Részletes program elérhető a www.prokultura.hu oldalon.