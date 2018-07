Magyarország Szépe: Szarvas Andrea a királynő, a soproni Doszkocs Dominika a legszebb 14 között - fotók

Nagyon élveztem! Azt hittem, hogy jobban fogok izgulni az élő show alatt, mert alapvetően izgulósabb típus vagyok, de nem így történt, minden egyes pillanatát élveztem a műsornak. Nagyon örülök, hogy idáig eljutottam, hogy sikerült, és végigcsináltam a felkészülést, a tábort. Egyáltalán nem vagyok elkeseredve, semmiféle szomorúság nincs bennem, pozitív élményt jelentett nekem ez az egész

Szobatársak voltunk, és többször megkaptuk a tábor alatt, hogy olyanok vagyunk, mint a testvérek, hasonlítunk kívülről, belülről. Mikor egyszerre kiestünk, azt nem is akartam elhinni!

Már megbeszéltük, hogy egy-két hét múlva, amint tudunk, elutazunk a másikhoz, és akkor eszünk egy jó nagyot!

"Mindenből szeretnék enni: a kedvenc ételemből, de a csokiból, hamburgerből is! Mert megérdemlem!" - zárta nevetve.

A soproni szépség a második kört követően búcsúzott a versenytől, bikiniben és a kreatív tourban még láthattuk. A 19 éves lány szerint a bikini is nagyon kényelmes volt, az külön tetszett neki, hogy nem mutatott sokat a felsőrész. A győztesnek Szarvas Andreát választották, aki egy évig viseli a Miss World Hungary koronáját és ő képviselheti Magyarországot a Miss World világversenyen. A vésztői 19 éves királynő mindent vitt: a közönség is Andreát találta a legszebbnek, és övé lett a legszebb mosoly cím is. Az első udvarhölgy Galambos Patrícia, a második udvarhölgy Józsa Eszter lett. Különféle háziversenyeket rendeztek és a vasárnapi élő show koreográfiáját gyakorolják a lányok a visegrádi felkészítő táborban, ahol utolértük Doszkocs Dominikát. „Nagyon jól érzem magam, ugyan a tábor sokkal fárasztóbb, mint amire számítottam. A televízión keresztül nem is gondolná az ember, hogy mennyi erővel és kitartással jár. De minden rendben, jól kijövünk a lányokkal, alkalmazkodunk egymáshoz, nincs rivalizálás sem" – mondja a 19 éves szépség. Dominika több alversenyen is sikeresen szerepelt a táborban. „A Miss Sport címért egy olyan akadálypályát kellett teljesíteni, ami szerintem sok férfinek is nehézséget okozott volna, holtversenyben a harmadik lettem. A Miss Charity a jótékonysági kezdeményezésekről szólt, itt is harmadikként végeztem. Az én szívemhez a kisgyerekek állnak a legközelebb, az árva, nehéz sorsú gyermekeket szeretném támogatni. Hárman vagyunk testvérek, nagy a család, sok a kisgyerek, talán ezért is érint meg annyira a sorsuk" – fogalmaz Dominika, aki a Miss Beauty Face-en második helyezett lett. Ezen az alversenyen segíthette, hogy kozmetikusnak tanul a soproni Handler Nándor Szakképző Iskolában. „Magunkat kellett kisminkelnünk és elkészíteni a hajunkat mintegy húsz perc alatt, majd úgy pózolni, hogy a legjobb formánkat mutassuk a képeken" – mondja Dominika. A fiatal lányt családja mindenben támogatja, barátnői pedig megüzenték a táborba, hogy vasárnap együtt drukkolnak neki a tévé előtt. Dominika kiskora óta sportol, ahogy mondja, szinte mindenfélét kipróbált már, leginkább a kangoo-t és a rúdfitneszt kedveli, de futni is szeret. Szabadidejében szívesen kirándul, túrázik a családdal vagy moziba járnak, fagyizni mennek. Nagyon kedveli a magyaros ételeket, kedvence a gulyásleves – a nagypapája tanította meg főzni, aki ha élne, most nagyon büszke lenne rá. S hogy milyen eredménnyel lenne elégedett Dominika a döntőben? „Maximalista vagyok, nem szeretek és nem is nagyon tudok veszíteni. Próbálok ezen a tulajdonságomon változtatni, de nem könnyű. A legjobb három közé szeretnék bekerülni" – mondja.