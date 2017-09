Magyar vállalkozásként Bécsben

– Miért jó bécsi lakosnak lenni, miért szeret itt élni?



– Több mint 17 éve élek Ausztriában, amelyből majd 10 esztendeje saját vállalkozásomat irányítom. Külföldiként mindenhol nehezebb boldogulni, mint hazai terepen, Bécsben sincs ez másként. Ettől függetlenül ez egy rendkívül befogadó és élhető város, amennyiben az ember betartja az itteni szabályokat, amelyek azonban egy olyan életvitelt eredményeznek, ahol kemény munkával, stabil életszínvonalon élhet az ember. Ezt a kiszámíthatóságot szeretem én is leginkább az itteni életben.



– Mire épül a vállalkozása, miért érdemes magyar lakosként külföldi ingatlanbefektetésben gondolkodni? Ingatlan-ingatlan és az árak már szinte ugyanazok. Miben tudná meghatározni mégis a lényeget?



– A lényeg az előzőekben már említett kiszámíthatóságból következik. Egy stabilan működő piacon a befektetések hozama is egyenesen arányos a vállalt befektetés mértékével, a befektetések kiszámíthatóan hozzák az elvárt hozamot. Emellett természetesen az euróalap sem elhanyagolható előny.



– Sokakat visszatarthat a bizonytalanság? Kiket várnak elsősorban, mekkora tőkeerővel kell minimálisan rendelkezni egy ilyen jellegű befektetéshez?



– Nagyságrendileg 150.000 euró összegért már igen szép lakásokat lehet kapni jó környéken Bécsben.



– A későbbi hasznosítás minden ügyes-bajos dolgát vállalják?



– Lényegében igen. Az ingatlan megvásárlásától kezdve, a megfelelő bérlő felkutatásán át az ingatlan kezeléséig mindent vállalunk. A befektető minimális időráfordítás mellett érezheti magát teljes biztonságban, hisz mindenben ő dönt, azonban a döntések végrehajtását mi intézzük helyette.



– Kollégákat keresnek a csapatba… hogyan tudná összefoglalni, kiket várnak az állásra?



– Igen, valóban bővíteni szeretnénk a csapatunkat, szerencsére a munka mennyisége folyamatosan növekszik, így szükségünk van pluszkapacitásra. Olyan kollégával szeretnénk együtt dolgozni, akinek szenvedélye a munkája és fontos számára annak értéke és társadalmi megbecsültsége is. Bécsben sincs kolbászból a kerítés, azonban ha valaki itt keményen dolgozik, annak biztosan meglesz a gyümölcse. Mindezt tapasztalt csapattal teheti a jelentkező, elkerülve a kezdeti buktatókat.