Hölgyek csipkében - kiállítás nyílt Sopronban, fotók

Az idén 70 éves művészt Dr. Simon István alpolgármester köszöntötte, a tárlatot Kondor Katalin újságíró nyitotta meg március 18-án.Az embernek egyszer van életmű kiállítása, nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, meg vagyok hatva. Sok kiállításom volt már, de ez lesz az egyik legemlékezetesebb. – mondta el Borsodi Zsuzsa a tárlat kapcsán.A Munkácsy-teremben berendezett kiállításon közel 70 tárgyat állítottak ki, többnyire a művész munkásságát leginkább jellemző csipkés figurákat és kalapokat, csipkefüggönyös ablakokat.Most tudatosodott bennem, hogy minden csipkés figurám fehér színű. Csináltam eleinte színes figurákat is, de amikor kikísérleteztem a csipkét, akkor már nem kívántak színt, mert elég dekoratívak fehér színben is. A csipke saját technika, amit másfél év kemény munka, rengeteg összedőlt, összeesett, szétfolyt kísérlet után sikerült létrehoznom. – mesélte a művész utánozhatatlan alkotásairól.A tárlaton több rendhagyó munka is helyet kapott. Látható például egy pirogránit váza, amit a Zsolnay tervezőknél töltött szakgyakorlaton készített a művész, két avar kori gabonatároló edény múzeumi rekonstrukciója, valamint egy közel egy méter széles szitakötő is.Borsodi Zsuzsa 1947. november 1-én született Petőházán. Kerámia szakon végzett, Sándor István keramikus és Lénárdt Mihály fazekasmester tanítványaként. A pályán való elindulása óta számos önálló és nemzetközi kiállítást tudhat maga mögött, többek közt Sopronban, Győrben, Wiener Neustadtban, Japánban, Új-Kaledóniában és Lengyelországban.A Soproni Tavaszi Napok keretében nyílt életmű kiállítás április 2-ig látogatható, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.Jegyinformáció a www.prokultura.hu oldalon található.