Hagyományőrző búcsút tartottak Ágfalván - fotók

Megáldották a templomot



Az ágfalvi búcsú az evangélikus templom felszentelésének ünnepe 233. éve, mely szeptember utolsó vasárnapjára esik. Idén is német-magyar kétnyelvű ünnepi istentisztelettel emlékeztek erre az alkalomra, melyet Heinrichs Eszter és Michael lelkészek szolgáltak. Az ágfalvi katolikus Szent György plébániatemplom is ünnepelt ezen a napon. Az épület külső felújítást követő megáldását és az ünnepi szentmisét dr. Veres András megyés püspök úr celebrálta.

Ágfalván több száz éves hagyomány búcsúkor a ˝Burschbaum˝ legényfa állítása. Szombat reggel 8.30-kor gyülekezett a férfiak egy csoportja, a legények és ifjak társaságában, hogy kiválasszák és kivágják az erdőben a legényfát, ami egy termetes fenyőfa, melynek lombját meghagyják.Az erdőből kiszállítva a Fő utcán végig húzva, traktor és a legények segítségével jutott el a Hegy utcába. Ott lehántolták a kérgét a résztvevők közösen, majd a lányok feldíszítették szalagokkal a fa koronáját. Egy bábút is készítettek, melyet felerősítettek a fa törzsére.Régen kötelekkel húzták fel a legényfát, ma már egy előkészített keretbe rögzítették, daru segítségével. Utána feldíszítették a táncteret, hiszen vasárnap három órakor ezen a téren járták el a legénytáncot „Burschentanz". Első kör a legényeké volt, majd az első legény köszöntői után partnerükkel is eljárták a mars lépésből álló körtáncukat, majd a harmadik alkalommal a kör közepébe beálltak táncolni a gyermekek az asszonyok, és a nős férfiak is. Az evangélikus templom mellet az Ágfalvi Fúvószenekar kíséretében még kétszer eljárták hagyományos búcsúi táncukat.