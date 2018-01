Először adtak ki könyvet Völcsejről

– Nem vagyok völcseji születésű, közel másfél évtizede kerültem oda. Érdekelt a község históriája, például az, hogy miért mondják még ma is a helybéliek: „nemes Völcsej" – mondta el érdeklődésünkre a szerző.– Az idősebbektől megtudtam, a lakosság számához viszonyítva itt volt a legmagasabb a nemesek aránya az országban, s ezt hazánk első, 1784–1787 között tartott népszámlálása igazolja. Völcsej 728 lakosa közül 208-an büszkélkedhettek nemesi származással. Természetesen a helyi nemesek is eltérő helyzetűek voltak. Völcsej nevét legkorábban 1230-ban említi egy oklevél, amely szerint a környék leggazdagabb famíliája, az Osl nemzetség völcseji birtokot is adományozott a csornai monostornak.

Az ezt követő évszázadokban sok nemes élt a faluban, ebből eredően számtalan oklevélből ismerhetjük meg Völcsej életét, viszonyait. Munkámat a falubeliek adatközlésekkel, iratokkal, archív fényképekkel gazdagították, de előkerült a völcseji iskola tevékenységének, történéseinek dokumentumgyűjteménye is az 1850-es évektől kezdődően. A kötet a falu világháborús éveit, ’56-os időszakát, valamint hagyományait, népszokásait is tartalmazza.