Depeche Mode, Iron Maiden jön a soproni VOLT-ra

Depeche Mode és Iron Maiden a Telekom VOLT Fesztiválon

Jegyelővétel: november 23-án déltől



Nagy roham várható a hazai jegyirodákban, ugyanis november 23-án, délben indul a kedvezményes „early bird" jegyelővétel. „Idén először – az öt- és négynapos mellett – háromnapos bérletet is vehetnek a Telekom VOLT Fesztivál vendégei, a napijegyeken túl, s a bérleteket pedig részletfizetéssel is megvásárolhatják vendégeink. A november 23-án induló, 60 órás, kedvezményes jegyelővétel két kiemelt helyszíne Sopron és a budapesti Akvárium Klub, mindkét helyen nagy erőkkel készülünk a várható fokozott érdeklődésre, de természetesen más irodákban és a www.volt.hu oldalon is elérhető lesz az összes jegytípus" – mondta el Fülöp Zoltán, a VOLT másik házigazdája.



A jegyértékesítéssel egyidőben szálláscsomagok is elérhetők a VOLT honlapján.

Korábban írtuk:

monumentális koncertjével indul 2018. június 26-án a Telekom VOLT Fesztivál. A több mint 30 éves csapat magyar fesztiválon először lép színpadra, de karrierjük során számos alkalommal töltötték már meg a legnagyobb hazai stadionokat és máig a világ egyik legkeresettebb, leghatásosabb zenekaraként jegyzik őket.„Elmondhatatlanul nagy öröm számunkra, hogy minden idők egyik legjobban várt világsztárjával indíthatjuk a következő évet" - mondta el Lobenwein Norbert, a VOLT alapító-főszervezője. „Dave Gahan és csapata évek óta a közönségünkkívánságlistájának élvonalában foglal helyet, a Telekom VOLT Fesztivál az első hazai fesztiválkoncertjük lesz, nagyon sokak örömére. A line-up még korántsem teljes, de az eddigi nevek már garanciát jelenthetnek arra, hogy igazán nagy érdeklődés várható" – tette hozzá a főszervező.A 2016-os, teltházas, VOLTos koncert után tér vissza a világ egyik legfontosabb rockzenekara, az. Ezúttal a Legacy Of The Beast turné keretében érkeznek Sopronba. Az azonos nevű mobiljáték és képregény ihlette turnén mind vizuális megjelenésben, mind a dalsorrendet illetően sok meglepetésre számíthatunk. A nemrég megjelent negyedik nagylemezét mutatja be az idehaza is közönségkedvencSopronban, de érkezik az állandóan teltházas klubkoncertjeiről is híres, zúzós rockban utazóis, a drum’n’bass rajongók pedig aszettjére táncolhatnak majd önfeledten.A Petőfi Zenei Díj gálának, a Petőfi Rádió nagyszabású showműsorának hagyományosan 2018-ban is a Telekom VOLT Fesztivál ad otthont, ezúttal az esemény első napján, amikor a Hurts lesz a fő fellépő.Ma délután 2-kor jelenti be az első neveket a VOLT Fesztivál.hogy ki lehet az az igazi legenda, és ki a világ egyik legfontosabb rockzenekara, aki Sopronba érkezhet. A végeredmény itt , hamarosan pedig megtudjuk a valóságot.