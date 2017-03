A világ legnagyobb kutyakiállításán lett fajtagyőztes Momo, a nagycenki vizsla - fotók

- Momo eddig is különleges karriert tudhat magáénak, ugyanis már fiatalon, Osloban a 2015-ös Európa kiállításon Fiatal Európagyőztes lett és ott is a legjobb magyar vizsla lett, azaz fajtagyőztes címet ért el. Azóta is sorra nyerte a kiállításokat, mindmáig fiatal kora ellenére 27 fajtagyőztes címet értünk el vele Európa különböző országaiban. Többszörös fiatal és felnőtt champion, mely címek megszerzése is komoly feladat volt. Mivel a magyar vizsla vadászkutya, ezért munka terén is jól kell szerepelnie. Kitűnően dolgozik, első díjas vízi-mezei vadászvizsgát tett. Családunk tagjaként él, másik 4 magyar vizslánkkal. Nagyon barátságos, rendkívül ragaszkodó kutyus - írta a kisalfold.hu-nak Momo gazdája, Payer Frigyes.Ezúttal a világ legnagyobb kutyakiállításán, a Crufts-on ért el előkelő helyezést: felvezetőjével, Kántor Bencével fajtagyőztes címet nyert el.A Crufts a világ legtekintélyesebb kiállítása. A kiállítás 4 napjára 22.000 kutya volt nevezve és több mint 200.000 látogatót vonzott. A kiállításon való részvételhez előkvalifikáció szükséges, Momo pedig a több országból elért kiváló eredményeivel jutott ki a Cruftsra.- Magyar tenyésztésű és magyar tulajdonú rövidszőrű magyar vizslának ilyen komoly címet mindezidáig még soha nem sikerült elérnie. A kiállításra közel 200 nevezett rövidszőrű magyar vizsla közül, Mrs. E. J. HARPER fajta specialista bírónő, aki maga is majdnem 40 éve a fajta tenyésztője, ítélte a legszebbnek járó fajtagyőztes címet Momonak. Kiemelkedőnek érezzük ezt az eredményt, mivel a magyar vizsla hungarikum és az Angliában élő igen népszerű, magas minőségű kutyák között sikerült ezt a hatalmas eredményt elérnünk - tette hozzá Payer Frigyes.Especial of Skyrocketen kívül további 6 magyar tulajdonú és tenyésztésű kutya tudott fajtagyőztes címet nyerni, mely szintén egyedülálló a Crufts eddigi történetében.A kutyámmal Kántor Bence, felvezetőnk látható.