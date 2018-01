A sport és a család tölti ki Páder Vilmos életét

Páder Vilmos: A díj ösztönzést ad a jövőre is. Fotó: Magasi

– A díj odaítélése számomra óriási megtiszteltetés. Ösztönzést ad a jövőre nézve, hogy mint sportvezető a továbbiakban is lelkesen képviseljem a soproni amatőr sportegyesületek érdekeit. Mivel egész életemben „csapatjátékos" voltam, úgy érzem, elismerésem azokat is illeti, akik szakmailag körülvettek, támogattak.Hálás szívvel gondolok a sportpályafutásomat segítőkre, többek között Kovács István megyei sportigazgatóra vagy Palotai Károly világhírű játékvezetőre. A felsorolás szinte végtelen lenne, példás elődöktől tanulhattam – nyilatkozta Páder Vilmos, aki közel ötven éve szolgálja a labdarúgást. A játékvezetői vizsgát 1970-ben tette le, s a Nemzeti Bajnokságban is hosszú éveken át sípmesterkedett. 1981- ben az év játékvezetőjévé, 1995-ben a megyei játékvezető-bizottság elnökévé választották. A Magyar Labdarúgó Szövetség küldöttközgyűlésében három cikluson keresztül képviselte a város és megye amatőr sportegyesületeinek érdekeit.

– A díjat elhunyt szüleimnek ajánlom, akik kiskoromtól táplálták belém a sport alázatát, tiszteletét, szeretetét. Édesapám futballozott, s nemzetközi teke-játékvezető is volt. A médiában töltött éveim során pedig olyan egyéniségeknél lehettem sajtófőnök, mint Laczó István; Klement Tibor, Horváth Cs. Attila, Csiszár Ákos. A legnagyobb érdem azonban a családomé, élén pedagógus feleségemmel, Évával. Három gyermekem született, akikre igen büszke vagyok: nagylányom szinte motorja az egész famíliának, fiam a sport megszállottja, kick-box világ- és Európa-bajnok. Ő 11 évet szolgált a NATO-ban, ebből öt évet az ENSZ-ben békefenntartóként. Kisebbik lányom, Petra színművész Budapesten, két egyetemet végig jeles eredménnyel végzett el.Páder Vilmos 56 évesen, 2007-ben – a statisztikai hivatal szerint – vélhetően az ország legfiatalabb dédnagypapája volt. A dédunoka, Lara megszületésekor együtt örült az üknagymama, dédnagypapa, nagymama, unoka. – A család. Ez az én életem és ez sikereim titka – vallja a kitüntetett.