A lakótelep útjait is felújítják a soproni Jereván-városrészen

- A Jereván-városrész ilyen nagyszabású felújítás előtt még sosem állt, mint ami most elkezdődött – jelentette be sajtótájékoztatóján Simon István alpolgármester Tóth Éva, a Jereván-városrész részönkormányzatának elnöke, s két tagja, Csiszár Ákos és Magas László társaságában a helyszínen.



– Megújul a Teleki Pál utca két körforgalma közötti szakasza, a Juharfa utca, a IV. László király utca és a mögötte lévő garázssor, a Faraktár utca, a Soproni Horváth József utca. Még a hét folyamán megkezdődik a korábbi aszfaltburkolat lemarása, majd a rossz minőségű szegélyek cseréje.



Emellett több helyen összesen százhárom új parkolót is kialakítanak. A Kodály téren vadonatúj játszóteret hoznak létre, s az idén húsz éves Szent Imre-templom a kerek évfordulóra díszvilágítást kap. Hozzákezdenek a Lackner-iskola korszerűsítéséhez, valamint az Árkád-sor rendbetételéhez. A Jereván-városrészt érintő beruházások összértéke meghaladja a 235 millió forintot.