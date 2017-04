A jövő idén Sopronban kezdődött: robotok és drónok a városban - fotók

Végre egy esemény, ami nagyon is a közeli jövőről szól a jelen embereinek.Az idén második alkalommal megrendezett Drón és Robotika Show 2.0 amellett, hogy tájékoztat, szórakoztat, segít is.Például abban, hogyAz e-NABLE Magyarország egy globális önkéntes mozgalom hazai képviselete, ahol a tagok szabadidejükben 3D nyomtatott kezeket készítenek végtaghiányos gyerekeknek. Az olcsón előállítható, személyre szabott protézisek elsődleges célja, hogy a viselője otthonosan érezze magát a testében és a hiányosság helyett a lehetőséget lássa önmagában. Szenner Richárd a szervezet képviseletében felhívta a figyelmet arra, hogy milyen fontos, hogy a szükség és a segítség egymásra találjon és ebben örömmel vesznek mindenféle segítséget.

, ebben a nagyon is száraznak tűnő, “kocka" világban. Már a rendezvény első napján választ kaphattunk arra a kérdésre, hogy lesz-e android miniszterelnökünk? Egyáltalán: hogyan működne egy olyan politikai rendszer, amelyben emberek és intelligens robotok egyszerre élnének együtt? A válasz Dr.Tóth Csaba az ELTE-ÁJK adjunktus, Politikatudományi Intézet oktatója szerint, bár feltételezés alapú, de egyértelmű: Ha lesz még emberiség a fejlett robotok korában és lesznek miniszterelnökök, akkor lesz.Takács Árpád előadásában az önvezető autózás jelenéről, és az AImotive technológiai megoldásairól beszélt, azaz arról, hogyan ismeri fel környezetét, hoz döntéseket, és hajtja azokat végre egy ilyen, mesterséges intelligencia alapú rendszer. Megtudhattuk, hogy mikortól tekinthetünk egy autóra önvezetőként.

A visszatérő “vendégek" mellett - Óbudai Egyetem, ELTE, BME, stb. - idén először állított ki a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Győri Egyetem és az imPro Music School is. A nagyközönség előtt először itt mutatkozott be kiállításon a UBtech edukációs humanoid robotja és a Yuneec professzionális drónjai, de természetesen a nagysikerű Segway akadálypálya, a HURBA workshop és a Puli Space is tiszteletét tette a kiállítótérben.A szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ne csak nézelődni lehessen, hanem az érdeklődők a lehető legtöbb eszközt és fejlesztést ki is tudják próbálni. Így lehetett holdjárót és drónt vezetni, robotot építeni, intelligens homokkal ismerkedni és átélni a virtuális valóság adta élményeket.