Saját könyvre vágysz? Nosza!

1. tény: a self-publishing és az ahhoz szorosan kapcsolódó e-bookos terjedés nem is olyan sokára vezető szerepet fog betölteni a könyvpiacon. Míg 2008-ban 90 ezer könyvet adtak ki a világon szerzői kiadásban, addig a self-publishinget választók írók könyveinek száma 2013-ra megközelítette a 460 ezret.2. tény: a self-publishingben mindenki hasonló eséllyel indul, ebben a modellben nem kell évekig ostromolni a hagyományos kiadókat, hogy egyáltalán szóba álljanak a kézirat beküldőjével. Évente átlagosan 9000 könyvet adnak ki a legnagyobb hazai kiadónál is, ami a beérkezett kéziratok mindössze 10 százaléka. Az írók 90 százalékának esélye sincs.3. tény: mára a kiadói folyamat minden lépése reprodukálható és menedzselhető a szerzők által is. A self-publishingben a szerző vállalja a kiadással járó költségeket, szabadon választva a könyvkötészeti, marketing- és értékesítési csomagokból.4. tény: nincs szükség nagy befektetésre és nem kell hosszú ideig várni a megtérülésre sem, nem kell nagy példányszámot kinyomtatni a könyvből, a költségek és a bevételek is az eladásokkal együtt, folyamatosan jelentkeznek.5. tény: a szerző szándékainak és ízlésének megfelelően határozza meg a könyve árát, a kiadás lokációját (csak magyar vagy külföldi oldalakon is) és a könyv egyedi formai elemeit.6. tény: a self-publishing térnyerésének látványos jele, hogy nemcsak az amerikai, de már a magyar sikerlistákon is legalább két-három szerzői kiadású mű szerepel az első tíz könyv között.7. tény: nem kell várnod! A self-publishing gyors és egyszerű műfaj, hiszen erre fejlesztett, automatizált rendszerekkel dolgozik.8. tény: a szerzői kiadást választó írók sokat és keményen dolgoznak a könyvük marketingjén, élő kapcsolatokat ápolnak és rengeteg kiadói tapasztalatot gyűjtenek. Saját kontaktlistájuk van és saját maguk döntik el, hogy mikor akciózzák le könyvüket vagy mikor kezdenek bele egy hirdetési kampányba.9. tény: a klasszikus kiadói modell jellemző problémája a körbetartozás, az átláthatatlanság valamint a statisztikahamisítás, amiket a bonyolult rendszer és a sok online módon nem követhető üzleti folyamat elfed. A self-publishingből hiányzik a klasszikus kiadói lánc invesztíciós jellege, amit a nagy befektetés és a késői haszon jellemez, így az egész modell sokkal fenntarthatóbb, egy adott mű sikertelensége nem hat negatívan a többi könyv teljesítményére.10. tény: a szerzői kiadásban a szerző vállalja a nagyobb kockázatot, így a könyvből származó bevétel nagy részét is ő kapja meg, értékesítési csatornától függően a részesedése 30–70 százalék között alakul, szemben a klasszikus kiadói jutalékkal, ahol a legismertebb szerzők is maximum 12 százalékot kapnak meg az általuk írt könyvek bevételéből.Még több tudás: www.publio.hu