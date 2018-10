Közönségkedvenc a Ne bántsátok a feketerigót!

Harper Lee regényét Diana Gabaldon Outlander - Az idegen című sorozata, J.K. Rowling Harry Potter-könyvei, Jane Austentól a Büszkeség és balítélet, valamint J.R.R. Tolkien A Gyűrűk Ura trilógiája követi a sorban.

A televíziós műsor házigazdája, Meredith Vieira szerint a Ne bántsátok a feketerigót! a verseny első napjától kezdve egészen az utolsóig az első helyen állt a rangsorban.

A könyvből világszerte több mint 40 millió példányt adtak el, 1962-ben Gregory Peck főszereplésével filmet is forgattak belőle, amely három Oscar-díjat kapott. A regényből Broadway-produkció is készül. Aaron Sorkin színpadi adaptációjának előbemutatói novemberben kezdődnek New Yorkban.