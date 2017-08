Kapuvár - Hétmilliárdból lesz még versenyképesebb a Provertha Zrt.

Szalay Antal, a Provertha zrt. cégalapítója négy év alatt 7 milliárd forint beruházást tervez a beledi, kapuvári és a sárvári üzemében.

A német–magyar Provertha zrt. csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók és műanyag fröccsöntött termékek fejlesztőjeként és gyártójaként vált ismertté. Alapítója a beled–vicai származású Szalay Antal , aki negyed százada indította be első üzemét.A tulajdonos most jelentette be: a cég jövőbeni fejlesztési ciklusában, azaz 2021-ig mindhárom telephelyén, Beleden, Kapuváron és Sárváron is jelentős, összességében mintegy 23,1 millió eurós beruházást hajt végre. Céljuk ezzel a vállalat fejlesztése, a gyártástechnológia modernizálása, a kapacitás bővítése, továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanok és infrastruktúra kialakítása, bővítése.

„Beledre ebből 5 millió euró kerül, mely ingatlanvásárlást, nagynyomású fém fröccsöntő és utómegmunkáló gépek beszerzését, valamint a régi malomépület felújítását, üzemépületté alakítását foglalja magába" – ismertette Szalay Antal.Kapuváron közel 8 millió euróból az új galvanizáló üzemcsarnokot bővítik két galvanizálósorral. Új technológiát vezetnek be, valamint a kábelkonfekcionáláshoz szükséges modern gépek beszerzésére is futja az összegből.A legnagyobb ráfordítás azonban a sárvári üzemet érinti (Kisalföld, 2017. 05. 02.): „A 10,2 millió eurós beruházás tartalmazza az új szerszámüzem építését, a jelenlegi termelőüzemből a gépek áttelepítését, a géppark és a termelés bővítését. Az új szerszámüzembe telepítendő berendezésekkel vállalatunk nagyobb befoglalóméretű szerszámok gyártását célozza meg. Ezáltal megvalósulhat a teljes értékű gyártás" – tette hozzá a cég alapítója.Szalay Antal a beruházással kapcsolatban lapunknak elmondta: továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre, a csúcstechnológiára és a szociális magatartásra.„A világpiaci versenyképesség az exportpiacokon méreti meg magát" – emelte ki. Hozzátette: a Provertha sikerrel veszi az akadályokat. „Ha szűkös keretek között is, de megpróbáljuk érvényesíteni a saját értékrendünket, azaz nem fűrészeljük azt az ágat, amelyiken ülünk. Amennyiben a nyereségünket, mint eredménytartalékot, rendszeresen a saját cégünkben hagyjuk, az azt jelenti, hogy hiszünk tevékenységünk sikerében. A nyereség és az értékteremtés és -védelem gazdálkodásunk meghatározói" – mondta végül Szalay Antal.