Idősek háza lesz a szociális otthonból Pásztoriban

Garai Lajosné és Káldy Sándorné az önkormányzat munkatársai. Feladataik közé tartozik a temető rendben tartása is.

A pásztori önkormányzat nagy gondot fordít temetője állapotára. A közfoglalkoztatottaknak fontos feladatuk, hogy a sírkertet rendben tartsák. Nemcsak az utakat és az üres, füves részt tartják rendben, hanem a gazdátlan sírokat is kigazolják. „Minden temetőnek úgy kellene kinéznie, mint a pásztorinak" – mondta valaki ottjártunkkor. Nemrégen a ravatalozót is felújították.– Előtetőt építettünk az épülethez, ami régi igényként vetődött már fel. Így zord időjárási körülmények között is zavartalan lehet a gyászszertartás – újságolta a Kisalföldnek Roncs Gábor polgármester.

– Cseréltük az ajtókat, ablakokat, mivel a régiek igencsak rosszak voltak. Ezt önerőből oldottuk meg. Az adósság nélkül gazdálkodó önkormányzatok alapjából kapott támogatásból és némi saját pénzből a hétszáznyolcvan méteres Felső utca burkolatát újítottuk fel.A polgármester hozzátette: benyújtják igényüket a kisközségek támogatására kiírt pályázatra is. A remélt egymillió forintból a Petőfi Sándor utcai járda kapna új burkolatot, mivel a mostani, közel hetvenéves betonlapok már nem felelnek meg az elvárásoknak. Ezt a beruházást szeretnék még idén elvégezni. Roncs Gábor kitért a faluban működő szociális otthon jövőjére is.– Az intézmény Pásztorinak mindig is hasznára vált. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy évtizedek óta több mint ötven munkatársat foglalkoztatnak és jó részük helybeli. Egy négyszáz lelkes kisközségnek azért ez nagyon fontos dolog. A változással két házat építenek majd nálunk, melyekben összesen tizenöt gondozott élhet. A megüresedő szociális otthon idősek házaként fog üzemelni a továbbiakban – fogalmazott a polgármester.