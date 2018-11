Gyémántdiplomát kapott a bágyogszováti Berta Károly tanító úr

Berta Károly hatvan évvel ezelőtt kapott tanítói oklevelet. A közelmúltban ennek emlékére gyémántdiplomát vehetett át.

Gyémántdiplomát vett át a közelmúltban Berta Károly bágyogszováti tanító. A község megbecsült és szeretett pedagógusa ő, hatvan évvel ezelőtt, 1958-ban kapta meg oklevelét. Egész életében a gyerekeket, az iskolát szolgálta. Diplomája megszerzése után hét évig előbb Bodonhelyen, majd a szomszédos faluban, Bágyogszováton. Nyugdíjazásáig ott tanított.Kiszámolta: több mint negyvenéves pedagógus-pályafutása során közel 1300 gyerek sajátította el tőle az írás, olvasás, számolás tudományát. A helyiek azt mondják róla, tudta, mikor kell dicsérni, buzdítani vagy éppen visszafogni, esetleg korholni. Ha a gyerekeknek arra volt szükségük, a tanító úr szó nélkül, egy szemvillanással is nevelt. Ha egy ölelés kellett és simogató tekintet, azt is megtalálták nála.Berta Károly pedagógiai hitvallásának Sík Sándor költő gondolatait vallja: „Ki tanítani szegődik, százszor gondolja meg. / Lelket formálni acélnál ezerszer nehezebb. / De oly szép és nemes, / Hogy érte elégni, akár naponta érdemes."Berta Károly hosszú pályafutása alatt számos szakmai és társadalmi elismerésben részesült és nyugdíjba vonulása után sem vonult vissza a község közéletétől. A szováti egyházközség képviselő-testületében például évtizedekig ténykedett. Miután elérte a hetven esztendőt és a törvény értelmében leköszönt, püspöki „határozattal" a testület örökös, tiszteletbeli tagjának nyilvánították. Berta tanító úr most a Kisalföldnek elmondta: az egészsége nem a legjobb, de még mindig gyógyító erejű számára, ha gyerekek között lehet.– Nekem szívügyem volt a tanítás és a szívem közepében mindig a gyerekek voltak. Arra vágytam, hogy megtanítsam nekik mindazt, amit az iskolában tudni kell. Örömet okozott, amikor láttam rajtuk az igyekezetet, az érdeklődést. Soha nem bántam egyetlen percre sem, hogy tanító lettem – mondta érdeklődésünkre Berta Károly. Mint mondta, egykori munkahelyével, az iskolával már nincs kapcsolata, de hiányzik neki a gyerekzsivaj és a tantermi nyüzsgés. – Gyerekekkel persze találkozom, leginkább a vasárnapi szentmisék után. Olyankor mindig törekszem rá, hogy szót válthassak velük. Megkérdezem, hogy vannak, milyen eredményeket érnek el az iskolában, mi a kedvenc tantárgyuk.A bágyogszováti nyugdíjas tanító hozzátette: úgy látja, a gyerekek nem változnak. „Ha az ember szeretettel, türelemmel fordul hozzájuk, ők ezt viszonozzák. Én legalábbis így látom ezt, hatvanévnyi tapasztalattal a hátam mögött" – jegyezte meg.