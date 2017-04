Az unokáját betegen is neveli a csornai asszony

​ Lakatos Anikó: ˝Nagy bajban segítettek rajtunk az emberek.˝

Unokáját neveli, beteg férjét gondozza a csornai Lakatos Anikó, miközben ő maga is orvosi felügyeletre szorul. Jövedelmük csekély, az asszony közmunkásbére jelentett némi pluszbevételt, de betegsége miatt mostanában ő sem vállalhat munkát.

A Lapcom Média Alapítvány a Jóakarat hídján keresztül segíti a családot. A Kisalföld olvasóinak 150 ezer forintos támogatását a szociális központ munkatársai segítenek beosztani Lakatoséknak. Először is a recepteket váltják ki.– A férjemet kétszer műtötték, dolgozni egyáltalán nem tud. Nekem a szívemmel van baj, operáltak nemrég és még sok más is társul hozzá – sorolta a gondokat Lakatos Anikó. – Huszonöt év munkaviszonyom van, az önkormányzatnál dolgoztam utoljára. Most viszont nem tudom csinálni. Gyakran döntenem kell a gyógyszerek és az élelem között. Van egy, amelyik tizenháromezer forint, de amit mindenképpen ki kell váltanom a páromnak, az is több mint kétezer. Azt csak akkor tudom megvenni, ha megjön a családi pótlék. A bevételünk minimális, nincs hatvanezer havonta.Lakatos Anikó pár hetes kora óta gondoskodik most 10 éves unokájáról. Anikó lánya, a pici édesanyja nem segít be nevelésébe. A nagymama próbál mindent megadni a kislánynak, de nehezen teremti elő a rávalót. Azt mondja, rendszeresen ellenőrzik a hatóságok a körülményeiket és mindig mindent rendben találnak.– Most ceruzákat kellene vennem, meg tavaszi és nyári ruhákat. A Kisalföld segítségével talán sikerül, innen is köszönöm mindenkinek, aki támogatja az alapítványt – jegyezte meg Lakatos Anikó.