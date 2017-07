Arculatváltás a Duna Takarék Banknál

Illés Zoltán

(X)

Az 1960-ban alapított Duna Takarékszövetkezet 2013. szeptember 30-án alakult bankká. Az új működési formához kapcsolódóan átalakítottuk a szervezeti felépítést, szigorúbb prudenciális elveket vezettünk be, és felülvizsgáltuk szolgáltatásaink, termékeink körét.Az arculat megújításának célja, hogy frissítsük, modernizáljuk a Bankról kialakult képet, hangsúlyozzuk a banki működési forma előnyeit, megkülönböztessük magunkat versenytársainktól, ugyanakkor utaljunk hagyományos értékeinkre: elsősorban a bizalomra és a biztonságra.Nem, hivatalos nevünk továbbra is Duna Takarék Bank Zrt.Semmiképp sem. Nagyon fontosnak tartjuk közel 60 éves múltunkat, büszkék vagyunk az ügyfeleinkkel kialakított bizalmi, személyes kapcsolatra. A változás és a fejlődés azonban pont ugyanennyire szerves része életünknek. Univerzális Bank lettünk. Szolgáltatási palettánk ma már teljes körű, megtalálhatók még ugyan benne az okmányos betétek, takarékszelvények, de például a New York-i tőzsdére bejegyzett vállalatok részvényeinek beszerzésében is tudunk segítséget nyújtani. Szerettük volna az új logóban ezt a fejlődést érzékeltetni, és a hangsúlyt a banki működési formára helyezni. Ennek megfelelően az új arculatban a Bank szó kiemelten szerepel, de utalva múltunkra a Duna és a Takarék szavak kezdőbetűi is helyet kaptak.Itt inkább csak frissítésről beszélhetünk. Figyelembe vettük, hogy az egyre nagyobb teret nyerő digitális felületeken az élénkebb árnyalatok erősebb hatásúak.Mindössze annyiban, hogy az integráció tagjai ugyanolyan versenytársaink, mint a többi hitelintézet. Fontos tehát, hogy értékeinket hangsúlyozva meg tudjuk különböztetni magunkat tőlük.Ahogy korábban is említettem, az elmúlt években jelentős előrelépéseket tettünk ezen a téren. Úgy gondolom, mára már teljes körű a szolgáltatási palettánk. Az arculatváltás ennek a folyamatnak inkább már csak egy utolsó lépése. Ez nem jelenti, hogy ne gondolkoznánk folyamatosan azon, hogy tudnánk még jobbak, még közvetlenebbek lenni. Menedzserként és tulajdonosként vallom, hogy a piaci változásokra úgy kell reagálnunk, hogy ügyfeleink azokból csak az előnyöket érzékeljék. Jó példa erre az azonnali átutalás témaköre. Rengeteg erőfeszítés, fejlesztés és munka áll amögött, hogy egy utalás néhány órán belül vagy azonnal teljesüljön. Ügyfeleink azonban ebből csak annyit látnak, hogy bankügyeik gyorsabban és hatékonyabban intéződnek. Ettől közvetlenül még nem lesz több bevételünk, de növelni tudjuk a működésünk alapját képviselő bizalmat.Az arculatváltáshoz közvetlenül kapcsolódóan egy rendhagyó akcióval készültünk.ingyenessé tettük az új ügyfelek számára. Itt valódi ingyenességről beszélhetünk. Bizonyos tranzakciós darabszámig a számla vezetése és a számlán bonyolított tranzakciók is ingyenesek.Reméljük, sok ügyfél él ezzel a rendkívül kedvező lehetőséggel.