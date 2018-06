A győriekben is ott él a művész

Elérhetőségek:

- Gyönyörű ez a kép!- Köszönöm, én festettem! - jó érzés így kezdeni a vendégek fogadását a nappaliban. Az Alkotásutca Kreatív Élményfestés éppen erről szól – már Győrben is, a Saru közben.Az élményfestés ötlete Amerikából származik, ahol nagy divat a kikapcsolódást kreatív időtöltéssel ötvözni. Már hazánkban, Budapesten is több stúdió nyílt, majd a kezdeményezés elérte Győrt, ahol szintén gyönyörű képek közül lehet válogatni. Az érdeklődők arra az időpontra érkezhetnek, amikor a tapasztalt instruktorok éppen az ő kedvenc festményének elkészítésében segédkeznek. A képek mind ismert alkotások alapján készülnek. „Fontos számunkra, hogy tehetséges művészek vezessék a foglalkozásokat. Az ő útmutatásukra odafigyelve készülnek el az alkotások. Egyikük mindig a következő lépést mutatja, míg másikuk a sorok között járva mindenkinek a segítségére van" – kezdte a győri megnyitón Nagy Lilla, az Alkotásutca háziasszonya.A közös festés remek csapatépítő program, a munkatársak, bártok, vagy akár egy szerelmes pár is elkészítheti közös képét. Vállalnak kitelepüléseket és hangulatos legény- illetve lánybúcsúkat. A kirakat is elkészült a nyitásra. Olyan híres festők „bőrébe bújhatunk" egy fotó erejéig mint Salvador Dalí vagy Frida Kahlo.„A foglalkozások három órásak. Ide már kilenc évesektől száz éves korig vagy tovább bárki jöhet" – mondja mosolyogva Nagy Lilla, aki azt is elárulta, semmi baj, ha egyik másik ecsetvonás nem sikerül, azt az instruktorok frissen még ki tudják javítani. A foglalkozásokra ajándékkártya is váltható, de az Alkotásutcában a Győrkártyát is elfogadják.Az Alkotásutcát sokféle ember látogatja, sokan visszajárnak más képeket is elkészíteni – és a sikerélményért, amit az okoz, amikor odahaza kiakaszthatják a falra saját művüket. A szervezők – és persze a több száz elégedett résztvevő – vallják: mindenkiben ott él a művész! Ahhoz, hogy előhozzuk magunkból, nem kell más, mint nyitottnak lenni és hagyni, hogy elragadjon az alkotás öröme.