Nem tüzelőt lát a fában

A hédervári születésű Dobos János gyermekkora óta a fafaragás rabja. Már általános iskolás korában emberfigurákat farigcsált. Akkor még bicskával vájta ki az alakokat. A férfi szobafestőként dolgozik, időközben autodidakta módon kitanulta a fafaragást. Munkássága sokrétű: az áttöréses technikától kezdve a domborműveken át a farönkökből kifaragott alakokig sok mindent megtalálunk alkotásai között.– Miután hazaérek a munkából, nekilátok a faragásnak, s egyszer csak azt veszem észre, hogy éjfélt üt az óra – magyarázta Dobos János, aki alakjai megformálásakor a mondavilágból merítkezik. – Szeretem a meséket, a mitológiát, ezért is varázsolok tündéreket farönkökből – mondta.

A fafaragó félkemény, de kemény fával is dolgozik. Mint mondta, olvas a fában. – Nincs egy konkrét fajta, amiből szívesen faragnék, ha meglátok egy különleges alakú fát, meglátom benne a lehetőséget. A Mikulás-fa például úgy készült, hogy a rönkben az öregember hajlott tartását láttam meg – tudtuk meg Jánostól.Egy lábon száradt cseresznyefa gyökeréből polipot formált, egy beteg fa göcsörtös darabjából pedig kagylós szirtet, talapzatot készített az általa megformált sellőnek. János épített már Nagy-Magyarország-térképet egy Duna-parti ház falába. Jelenleg egy faórán dolgozik, utána pedig egy szánt is alkot.Testvére, Dobos Eszter is kézműveskedik: egyedi babákat készít, emellett fest, rajzol, de grafikái is vannak. Eszter régi csipkéket használ fel különböző használati tárgyak bevonásához, például lámpabúrát, párnákat, gyertyatartót is készít. A testvérpár közös kiállításának tavaszig a hédervári hivatal ad otthont.