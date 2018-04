Mosonszentmiklóson találkoztak a megyei Széchenyi iskolák

Már több mint 20 éves múltra tekint vissza a megyei, Széchenyi nevet viselő iskolák (7 intézmény) találkozója.



Idén a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola látta el a házigazdai feladatokat.



A délelőtt a történelem jegyében zajlott. Az Országos Széchenyi Kör vándorkiállításának megnyitóján vendégünk volt Péchy Mária, a kör elnöke, valamint Papp Éva tanár, a kör elnökségi tagja. Tanárnőtől sok-sok érdekes információt szerezhettünk a Széchenyi család régi, és ma élő tagjairól, szerteágazó kapcsolatairól.



Ezt követte a vetélkedő, „Széchenyi és kora" címmel. A csapatok számot adtak a korra vonatkozó történelmi, művészettörténeti és zenei ismereteikről.



Előzetesen is készültek tanulóink. PowerPoint bemutatót készítettek „A mi Széchenyink" címmel. Olyan képzőművészeti alkotások születtek, melyek a kor hangulatát tükrözik. Dalszöveget írtak és elő is adták a névadóhoz kapcsolódó iskolai programjaikról.



Ebben az összetett feladatsorban Fertőszéplak bizonyult a legjobbnak, így ők vihették haza a találkozók vándorkupáját.



A finom ebéd után mindenki magára öltötte a színes mosonszentmiklósi pólót, majd színek szerint újabb 7 fős csapatok szerveződtek, és indultak a délutáni akadályversenyre, ismerkedve falunk nevezetességeivel. A QR kód leolvasása után mindenki tudta a feladatát.



A záró értékelésen sok szép ajándék és édesség talált gazdára. Külön díjaztuk az előzetes feladatokat is. A délutáni program elérte célját: ismeretségek köttettek, elérhetőségek cserélődtek ki.



A záró dallamok után következett a nap fénypontja, iskolánk 20. születésnapi emeletes tortája, amit pillanatok alatt eltüntettek a résztvevők.



Jövőre Fertőszéplakra kaptunk meghívást. Találkozzunk 2019-ben!

- ismertette Héczné Tóth Mária intézményvezető