Mosonmagyaróvári céget perel az ügyészség, valami sántíthat a kölcsönöknél

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség keresetlevelet nyújtott be egy mosonmagyaróvári székhelyű Zrt.-vel szemben, amely fogyasztói kölcsönök nyújtásával üzletszerűen foglalkozik.és annak – a vállalkozás költségén történő – közleményben, internetes felületen való közzététele., hiszen önellentmondó, érthetetlen és nem létező jogszabályra való hivatkozást is tartalmaz. Az üzletszabályzat emellett több ponton a tisztességtelenség tilalmába is ütközik. Felhatalmazza magát ugyanis a Zrt. szerződések utólagos, egyoldalú módosítására, a szerződés saját belátása szerinti felmondására és az előtörlesztést olyan díjakhoz köti, melyeket jogszabály tilalmaz. Továbbá a peres eljárások rendezésére kizárólagos jelleggel meghatározta a székhelye szerinti bíróság illetékességét, mely szabályozás tisztességtelenségét már az Európai Unió Bírósága is megállapította., és az érvénytelenség jogkövetkezménye a vállalkozással szerződő valamennyi – még nem teljesített – szerződésre vonatkozik. Az érvénytelenség megállapítását – az ügyészi kereset szerint – internetes felületen is szükséges a vállalkozás költségén közzétenni, melyre a gazdálkodó szervezetet kötelezni kell - olvasható a megyei főügyészség keddi közleményében.