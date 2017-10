Már Mosonmagyaróváron is elérhető a Frappé - Az Élménykereső

Ha valami finomat ennénk, esetleg családi programot keresünk ahétvégre, vagy csak azon gondolkodunk hol ebédeljünk a kollégáinkkal (lehetőleg akciósan), akkor a Frappénak ott a helye a mi telefonunkon is, ugyanis ez az applikáció ezekben a kérdésekben, és még sok minden másban is segítségünkre lesz! Győr, Szeged, és Budapest után már Mosonmagyaróváron is böngészhet a legjobb ajánlatok közül.Ma már nemcsak mobiltelefonon, hanem a weben is elérhetőek a szolgáltatások a www.frappeapp.hu címen. Telefonra az applikáció ingyen letölthető a Google Play vagy az AppStore áruházból. Úgy is hozzájuthatunk, ha okostelefonunkon megnyitjuk a www.frappeapp.huweb- oldalt, ahol megtalálható a két letöltési hely ikonja.A Frappé rendszeresen frissülő mosonmagyaróvári vendéglátóhelyeket, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze.

A Lajta-parti városban a legtöbb rendezvényt szervező és legtöbb programot kínáló Flesch Károly Nonprofit Kft. az elsők között csatlakozott a Frappéhoz.- Már mi is többször próbálkoztunk hasonló applikációk létrehozásával. Ezért is úgy gondoltuk, hogy a Kisalföld által ajánlott lehetőséggel mindenképp élni kívánunk, hiszen ezáltal még több emberhez juthat el rendezvényeink híre. Legyen szó a Flesch Károly Kulturális Központról, a Fehér Ló Közösségi Házról vagy a Futuráról - tudjuk meg Csiszár Pétertől, a Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.

Kifejtette: "A Frappé alkalmazáson keresztül rá lehet keresni az összes Flesch által szervezett programra, színházra vagy egyéb előadásra, kiállításra. Külön menüpontban gyűjtöttük össze a családoknak vagy az egyetemistáknak szóló lehetőségeket, de az aktív vagy az ingyenes kikapcsolódásra is külön rá lehet keresni. Az applikációban egyébként a városban található vendéglátóhelyek mellett gasztro programokat is népszerűsíteni kívánunk. Ilyen a november 4-i, este 6 órakor kezdődő Boragora nevű rendezvényünk, melyen borkóstoló és zenés est mellett a jótékonykodás is főszerephez jut. Egyébként valamennyi programunkról bővebb leírást is olvashatnak az érdeklődők. A színházi bérleteinket is közzé kívánjuk tenni: az Orlai bérlet árusítását karácsonykor kezdjük."