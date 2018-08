Kezdődnek a Szent István Napok Mosonmagyaróváron - mutatjuk a parkolási lehetőségeket, az útzárakat

Ákos mosonmagyaróvári koncertjére rengeteg embert várnak augusztus 20-án. Fotó: Kisalföld-archívum

A Szent István Napok – Nyári Fesztivál idejére kerékpár-tárolókat alakítanak ki a rendezvény helyszínén, továbbá ingyenes buszjáratok közlekednek majd a programokhoz igazodva. A távolról gépkocsival érkezők számára a környéken parkolási lehetőséget biztosítanak.Augusztus 13-16-án a rendezvény előkészítése miatt a vendéglátóhelyeket már elkezdik kitelepíteni, ami a járda vonalában helyezkedik el. Kérik, akadály mentesítsék a területet, amely a 116-os számtól a Fehér Ló Közösségi Ház vonaláig tart majd. Augusztus 16-án 04.00-kor, csütörtökön zárják a rendezvény helyszínét, kérjük, hogy autóikkal már előző este ne parkoljanak a következő utcákban: Szent István király utca (1. sz. főút) Magtár utca – Vilmosrév utca közötti szakasza, Iskola utca, Városház köz és a Soproni utca egy része (templomtól a Hajós utca sarkáig). A Szent István Király út ezen szakaszán a rendezvények idején a gépkocsiforgalom szünetel.Az elzárt területen maradt autókat tulajdonosaik költségére elszállítják, és díj ellenében tárolják. E napokon ideiglenes forgalomkorlátozás lép érvénybe. A korlátozást szabványos terelőtáblákkal biztosítják. A forgalom elől elzárt területre az ott lakók gépkocsival nem hajthatnak be, gépjárművel az üzletek csak áruszállítás céljából, a rendezvény szervezőjétől (Flesch Károly Nonprofit Kft.) kapott engedéllyel közelíthetők meg. A rendezvény idején a kordonokkal körbevett területekre a belépés tilos, biztonsági okok miatt, az Önök érekében. Az üzlettulajdonosokat kérik, hogy az árufeltöltést ezeken a napokon reggel 8 óráig szíveskedjenek befejezni.Parkolási lehetőségek a lezárt terület közelében: a volt IV. sz. (lányiskola) iskola Soproni utca felől megközelíthető, parkolásra alkalmassá tett udvara (kb. 150 férőhely), Kápolna téri parkolók (kb. 30 férőhely), Családsori parkolók (kb. 50 férőhely), Rév utca, mosoni temető parkolója (kb. 45 férőhely). Parkolási lehetőség van az önkormányzati utak KRESZ-szabályok által adott lehetőség szerinti szakaszain is.A területen átmenetileg megszűnő autóbusz megállóhelyek helyett az Aranyossziget utcában ideiglenes megállóhelyeket jelölnek ki. Az Önkormányzat jóvoltából - a rendezvény napjain az alábbi időpontokban ingyenes autóbuszjáratokat indítanak. Autóbusz végállomás (Királyhidai út 44. – Szent István király út -Vilmosrév utca).Augusztus 17-én az indulás az autóbusz végállomásról: 20.00 Indulás a rendezvény helyszínéről: 23.00. Augusztus 18-án az indulás az autóbusz végállomásról: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. Indulás a rendezvény helyszínéről: 23.00, 23.30, 24.00. Augusztus 19. az indulás az autóbusz végállomásról: 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. Indulás a rendezvény helyszínéről: 23.00, 23.30, 24.00. Augusztus 20. az indulás az autóbusz végállomásról: 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, Indulás a rendezvény helyszínéről: 22.30, 23.30.Augusztus 20-án az Iskola udvar parkolóját korlátozva használhatják, mivel az esti tűzijáték előkészítése és fellövése ezen a helyszínen zajlik. Autóikkal legkésőbb 17 óráig kérik, hagyják el az említett területet. Az Iskola utcában a tűzijáték ideje alatt a gyalogos forgalmat lezárják. A területet augusztus 21-én legkésőbb 20 órakor újra megnyitjuk a forgalom előtt.Megértésüket és türelmüket előre is köszönik. Várják Önöket a Szent István Napok – Nyári Fesztivál programjain. A környéken lakóknak külön köszönet előre is a segítségért, és a türelemért a szerelési munkák és a rendezvény által keltett zaj miatt. Valamennyi szervező csoport kellemes időtöltést, és jó szórakozást kíván Önöknek!