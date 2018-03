Kétcsoportos bölcsőde a kicsiknek Lébényben

Tavaly 29 apróság születésének örülhettek családjaik Lébényben. A leendő városi bölcsőde azonban nem csak őket fogadná. Kovács Gábor polgármester szerint a mikrotérségen belül is segítség lehet az új intézmény a családoknak.

– 193 millió forintot nyertünk az óvodánk mellett egy kétcsoportos bölcsőde létrehozására. Ezenfelül az építkezés árát még 24 millió forintunkkal kellett kiegészítenünk, hiszen az építőiparban jelentős drágulás történt. A munkaterületet a napokban adtuk át a kivitelező cégnek. Október végéig kell a munkával elkészülniük. A helyi óvoda és iskola kapcsán már együttműködünk a beziekkel és a mecsériekkel. Így a bölcsődénkben arra számítunk, hogy onnan is érkeznek majd kisgyerekek, továbbá Mosonszentmiklósról szintén – fogalmazott a városvezető.

Ma még ovi-bölcsiben fogadják a kisgyermekeket. Jövőre már kétcsoportos bölcsőde nyílik. Fotó: Pusztai Dóra

– Az udvari játékokat már áthelyeztük, hiszen a bölcsőde majd az óvoda mellett kap helyet, attól elkülönítve. Igény van arra, hogy bölcsődés korú kicsiket is fogadjunk. Mikrotérségben gondolkodunk, óvodánkba is járnak a környező településekről – tudtuk meg Kovátsné Uray Tímea óvodavezetőtől.Jelenleg a helyi óvodában egy ovi-bölcsi csoport működik, ahová két és fél éves kortól járhatnak a gyermekek. Sok család jelezte már igényét az apróbbak bölcsődei gondozására.A bölcsőde mellett szintén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a városháza energetikai korszerűsítésére is kapott pénzt az önkormányzat. Jelenleg a közbeszerzés kiírása előtt állnak. Ötvenmillióból hőszigetelik az évszázados épület homlokzatát, mennyezetét. Külső nyílászárókat cserélnek, új fűtésrendszert alakítanak ki s napelemeket is felszerelnek.A település egyébként idén 800 millió forintból gazdálkodik. Tervezik még a nádas ház befejezését. Arra az Egyesület Lébényért pályázott – sikerrel. Részben már elkészültek a munkával. Ott egy leendő múzeumhoz korszerű kiállítótereket hoznak létre. A polgármester szerint 50 millió forint értékben pályáztak a helyi piacra is. A kedvező döntésre várnak.A tűzoltósággal szemben egy színt képzelnek el elárusítótérként. Továbbá egy olyan épületet, melyben vizesblokk és raktár is helyet kapna. A város pályázott, de végül nem nyert a pálos rendház utcai homlokzatának és nyílászáróinak felújítására. A korábbiakban az állagmegóvásról – benne a tetőzet korszerűsítésével, a vízelvezetéssel és az aljzat szigetelésével – már gondoskodtak.