Készülnek az M15-ös kiviteli tervei: négysávos autópálya lesz 2020-ra - a megaberuházás számokban

2019-ben kezdik meg a rajkai határátkelő akadálymentesítését.

Az M1-es autópályát a rajkai határátkelővel összekötő autóutat a leendő M15-ös autópálya első ütemeként építették. A 14,5 kilométeres szakasz 1996 és 1998 készült el. Nyomvonala és műszaki jellemzői megfelelnek az autópályákra vonatkozó előírásoknak, ám csupán fél autópályaként épült ki mostanáig. Már beszámoltunk arról, hogy a kormány döntött az M15-ös autóút autópályává bővítéséhez szükséges forrásokról.Kedden Hegyeshalomban lakossági fórumon számolt be Bátay Attila projektvezető a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. képviseletében és Szabó Dezső, a kivitelező vállalkozás cégvezetője arról, hogy milyen fejlesztések várhatóak a 19,5 milliárdos megaberuházás során.2015-ben választottak tervezőt, majd építési engedélyt kaptak és sikeresen pályáztak uniós pénzre. Augusztusban hirdettek eredményt a közbeszerzésen: a nyertes ajánlattevő az S+S M15 Konzorcium (Strabag Építő Kft., Strabag AG) lett, melynek 2020. március 2-i határidővel kell végeznie a munkálatokkal. A kiviteli tervek már készülnek, környezetvédelmi engedéllyel rendelkeznek és a kisajátítások is megtörténtek.

A megaberuházás számokban

14,5 kilométeren új pályaszakasz készül, 7 új felüljáró, 9 felüljárót és 10 aluljárót felújítanak, 19,5 milliárdos beruházás, 400.000 köbméter töltésanyag, 50.000 köbméter beton, 165.000 tonna aszfalt.



Amint az a fórumon elhangzott: a még szükséges hidak felállítása az elsődleges feladat. A jövőben indul az új, jobb oldali pálya építése, ahová 2019 tavaszára átterelik a forgalmat, hogy a bal oldali szakasz felújítását is elkezdhessék.Ez a beruházás azokat is érinteni fogja, akik egyébként nem közlekednek az M15-ös autóúton. Ugyanis a hegyeshalmi és a rajkai csomópont átépítését is tervezik körforgalom formájában.A jövő év második felétől Hegyeshalomnál a környékbeliek által Y-kereszteződésként ismert, igen balesetveszélyes csomópontnál változó irányú forgalomszabályozásra számíthatunk. Szőke László hegyeshalmi polgármester kérdésére megerősítette Bátay Attila: ötágú körforgalom szerepel a tervekben és az is épül meg. A projektvezető a közelben működő logisztikai vállalkozás képviselőjének válaszolva azt is elmondta, hogy itt lezárásra nem kell számítani, viszont mintegy fél évig megnövekedő menetidővel igen. A márialigeti feljáró nem nyílik meg, torzó marad továbbra is. A rajkai csomópontnak 2019-ben fognak neki, akárcsak a határátkelőnél a bontásnak és az akadálymentesítésnek. Kiss Vince rajkai polgármester érdeklődött, hogy a beruházás érinti-e a régi átkelőt, de erre nemleges választ kapott.A jelenlévők arra is kíváncsiak voltak, hogy honnan és milyen útvonalon szállítják az alapanyagokat. A szükséges kavics jelentős részét helyi bányából fuvarozzák majd a helyszínre, várhatóan az 1-es főúton, az M15-ös autóúton, de további alternatívákon is gondolkodnak.