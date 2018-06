Japán győztes a Flesch- hegedűversenyen Mosonmagyaróváron

Az idei versenyzők egy csoportja – húsz országból harminchat fiatal képviseltette magát.

Mosonmagyaróvárért emlékérmet adományoztak a hegedűverseny indulása óta végzett munkájáért Perényi Eszternek, a zsűri elnökének, aki a felvételen különdíjat ad át az idei győztesnek, Nagao Harukának.

Díjazottak



A japán Nagao Haruka nyerte idén a Flesch-hegedűversenyt. Az ezüstérmen ketten osztoztak: az angol Staples Louisa és a kínai Feng Eryu, míg harmadik helyezettként Turnovsky Juliának tapsolhatott a közönség.

Tizenharmadszor hirdették meg idén a Flesch Károly Nemzetközi Hegedűversenyt, melyen idén húsz országból harminchat fiatal képviseltette magát. Éppen harminchárom éve indult útjára a komolyzenében világhírűvé vált kezdeményezés, melyet mosonmagyaróvári lokálpatrióták hívtak életre. E programmal a szervező Fejes Józsefné Zenei Alapítvány a városunk szülöttjének, a világhírű hegedűművésznek, Flesch Károlynak állít emléket.A Flesch-központ színházterme adott otthont az elődöntőknek június 4–6. között. Innen tizenegy tehetség jutott tovább a középdöntőbe. Hogy ki győzte meg a Perényi Eszter hegedűművész által vezetett szakmai zsűrit a döntőbe került osztrák, angol, kínai és japán versenyzők közül, tegnap este derült ki a gálakoncert keretében.– Az elő- és középdöntők is nyilvánosak voltak, így vártuk a komolyzene iránt érdeklődőket. Zeneiskolás diákok mellett családok is meghallgatták az ifjú tehetségek játékát. Egy kislány éppen ennek köszönhetően kapott kedvet ahhoz, hogy ő is megtanuljon hegedülni – mesélte érdeklődésünkre Popielek Éva főszervező, aki szerint az idei megmérettetésen is több fiatal emelkedett ki a mezőnyből.A döntőbe bejutott négy versenyző pénteken Szombathelyen a Savaria Szimfonikus Zenekarral próbált, majd másnap a kulturális központban zajlott a próba és a döntő. A gálakoncerten ugyancsak a szombathelyi zenekar kísérte a hegedűművészeket Kovács László vezényletével.A hegedűszó mellett mindennap felcsendült a zene a Lajta-parti városban, változatos műfajban. A Mosonyi Mihály Zeneiskola Vonós Együttese, a Mosonmagyaróvári Gitáregyüttes és a Mosonmagyar- óvári Ütőegyüttes közös koncerttel szórakoztatott. A Városközponti Fűszerkertben a Mofém Fúvószenekar által a fúvószene vette át a főszerepet. A rockzenét kedvelőket az On The Wall Pink Floyd Tribute Band fogadta. A Barby and the Gentlemen és a Q-Jazz Band koncertje után a Moson Big Band garden partyja zárta a Flesch zenei hetet.Szintén igazi zenei csemegét nyújtott a belvárosi Kult-Utca keretében a kórusok koncertje és flashmobja: egyszerre több mint száz énekkaros csatlakozott a közös öröménekléshez.