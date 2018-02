Átadták a Moson Vármegye Iparosa Díjakat - fotók

A formailag megújult díj, igazi mestermunka mint ahogy a díjazottak is sok-sok év produktív kimagasló munkájuknak köszönhetik elismerésüket.A népes közönség ezúttal is a sok-sok év munkájának elismeréseként, komoly szakmai sikereket elért iparost, szakembert és szolgáltató vállalkozásokat köszönthetett.Ez évtől kezdődően a piramis alakú kovácsoltvas golyókból álló díjat egy modernebb a kimagasló tevékenységet jobban hangsúlyozó formai megjelenítés váltotta fel.A kovács tűzben edzett új Iparos díjat Peres Zoltán lakatosmester készítette.Az év Iparosa, Szakembere és Szolgáltatója kategóriákon túl átadták a Moson Vármegye oktatásáért-szakképzéséért elismerést is. Az alapítók ezzel az döntésükkel az elméleti és gyakorlati oktatással kiemelten foglalkozó szakemberekre szeretné irányítani a figyelmet.A Moson Vármegye oktatásáért -szakképzéséért elismerést Gede Zoltánnak aHunyadi Mátyás Szakgimnázium és Szakiskola nyugalmazott igazgatójának ítélték oda a díj alapítói.Az Év Iparosa 2017 díj kitüntetettje Schmidt János kőművesmester, Mosonmagyaróvárról az Év Szakembere 2017 címet Szirtl György idegenforgalmi menedzser érdemelte ki, Rajkáról. Az Év Szolgáltatója 2017 kategória díjazottja az Autentik Kft. lett Mosonmagyaróvárról.A díjazottak tevékenységükkel kiérdemelték ezt az elismerést és környezetük is büszke lehet, hogy ilyen sikeres és eredményes vállalkozások működnek lakóhelyükön. Mindenkori cél, hogy a díjazott iparosok, szakemberek, szolgáltatók sikerén felbuzdulva évről évre egyre többen mérettessék meg magukat a Moson Vármegye Iparosa Díjon.