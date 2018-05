A Kistehénben gitározik a levéli tehetség

Sidó Attila a tehetségét a Kistehén zenekarban kamatoztatja.

A levéli Sidó Attila a mosonmagyaróvári Kossuth-gimnáziumban érettségizett. Tizenegy éves kora óta a Mosonyi Mihály Zeneiskolában Petik Ákosnál tanult akusztikus gitáron játszani. Aztán Levélen, Szakál Jánosnál folytatta a tanulást.– Jani bá’-nál tanultam meg az akkordozást, pengetővel gitároztunk és mellé magyar előadók rockdalait énekeltük, például Piramist, Omegát – idézte fel a kezdeteket Sidó Attila, aki első elektromos gitárját tizenöt éves korában kapta szüleitől, s onnantól kezdve otthon fejlesztette magát, eleinte autodidakta módon, hallás alapján.– Egyre többen mondták, hogy jó, amit csinálok, kezdjek vele valamit. Egy mosonmagyaróvári workshopon ismertem meg Tornóczky Ferencet, akihez elkezdtem magánórákra járni és felkészülni a Kőbányai Zenei Stúdió felvételijére, ugyanis nagy álmom volt, hogy bekerüljek. Négy évet töltöttem ott, nagyon szép emlékek kötnek oda, ott ismertem meg azokat a zenésztársaimat, akikkel megalakítottuk a Babel együttest, ami 2013 és 2017 között működött. A Babel életem egyik jelentős mozzanata, ezért is volt nehéz az elválás – magyarázta Sidó Attila, akinek idén megjelent egy szólólemeze is, „Földön ülve" címmel, személyes hangvételű dalokkal.A Kistehén zenekar menedzsere tavaly novemberben hívta fel Attilát azzal, hogy helyettesítse a zenekar gitárosát egy koncert erejéig. Ekkor nagyon gyorsan, 3–4 nap alatt közel tizenöt számot kellett megtanulnia.– Nagyon jól sült el a koncert, szóba került, hogy lenne még egy buli... A negyedik után aztán felmerült, vállalnám-e a szólógitáros szerepét. Nagyjából egy hónapja vagyok a Kistehén állandó tagja, az újonnan megjelent „Bocsánat" című kislemezen már én játszom a dalokat – tudtuk meg Sidó Attilától. Mint mondta, a zenekar tagjai már tapasztaltak, sokat hallott és látott, rutinos zenészek, így gördülékeny velük a munka.– Sokszor van bennem az az érzés, hogy bizonyítanom kell, meg kell felelnem, hiszen a zenekar előző gitárosa nagyban meghatározta a Kistehén hangzását. Igyekszem a Kistehén-stílust magamévá tenni, emellett azért szeretném megtartani a saját stílusomat is, hiszen mindenkinek szüksége van saját világra – részletezte a gitáros.A levéli fiatalember munkaidejében is a zenével foglalkozik: négy éve gitároktatást tart Tamásiban.