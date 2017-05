Több mint tíz emberéletet követelt az ítéletidő az Egyesült Államokban 

Legkevesebb 14 halálos áldozata van a vasárnapi ítéletidőnek az Egyesült Államok középnyugati és déli részén. A legtöbb ember vízbe fulladt vagy tornádóknak esett áldozatul, de Kansas állam nyugati részén ilyenkor merőben szokatlan hóvihar is tombolt. Texasban tornádók négy embert öltek meg. Öten az áradás miatt fulladtak meg Arkansas-ban. Missouriból két halottról érkezett hír. Mississippi államban ketten haltak meg, köztük egy hétéves gyermek, akit áramütés ért. Tennessee-ben egy kétéves kislányra dőlt rá egy focikapu a szélvihar miatt.



Ebben az államban fákat is kicsavart a vihar a földből, és több helyen az elektromos vezetékeket is leszaggatta. Arkansas-ban egy másféléves és egy négyéves gyereket továbbra is keresnek, akik egy olyan autóban ültek, amelyet egy hídról sodort el az áradás. Ebben az államban is van kisgyermek a halottak között; egy tízéves kislány fulladt vízbe az árvíz miatt. Texasban, ahol házakat döntött romba a forgószél, a mentőegységek házról házra járva kutatnak emberek után. A meteorológiai szolgálat négy pusztító tornádót azonosított a térségben.



A vihar 24 kilométer széles és 56 kilométer hosszú területet tarolt le Dallastól mintegy 80 kilométerre. Meteorológusok szerint az Egyesült Államok déli része továbbra sincs biztonságban, Floridában, Alabamában, Georgiában és Mississippiben újabb viharok várhatók.