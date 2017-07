Több ezren tüntettek Lengyelországban az igazságügyi reform ellen

A megmozdulásokat "a bíróságok védelmében" szlogennel rendezték. A demonstrálók szerint a kormánypárt igazságügyi reformja megszünteti a bírák függetlenségét és aláássa a demokráciát. "Szégyen! Szégyen!" - skandálták a tüntetők, diktátornak nevezve Jaroslaw Kaczynskit, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) elnökét, az ország de facto vezetőjét.



A héten a lengyel szejm (alsóház), majd a felsőház is megszavazta az igazságügyi reformot, amely a PiS szerint demokratikusabbá teszi a bírák kinevezési folyamatát, a bíróságok működése pedig átláthatóbbá válik majd. A lengyel kormány áprilisban terjesztette elő a szejmben azt a törvényjavaslatot, amely megszünteti a 25 fős országos igazságszolgáltatási tanácsban (KRS) jelen lévő 15 bíró eddigi kinevezési rendjét, és átalakítja magát a tanácsot is. A tanácsnak eddig széles jogkörei voltak a bírák kinevezésében, és tagjait a bírák maguk választották meg négyéves időtartamra. A most elfogadott törvény értelmében a tanácsban lévő 15 bírót ezentúl nem a szakmai szervezetek, hanem a szejm fogja megválasztani. Az elfogadott törvénnyel, ha az államfő aláírja, megszűnik a KRS eddigi tagjainak mandátuma.



A szintén áprilisban előterjesztett, a bíróságok felépítéséről szóló másik törvényjavaslat a bírák és gyakornokok kiválasztásának folyamatát módosítja úgy, hogy ebbe nagyobb beleszólása lesz az igazságügyi miniszternek. Emellett, az eddigi gyakorlattól eltérően, a perek lefolytatásával a bírákat nem a törvényszékek vezetői bízzák meg, hanem sorsolás útján fognak dönteni erről. A kormánypárt a héten beterjesztett egy olyan törvényjavaslatot is, amely felmentené a legfelső bíróság mindazon tagjait, akiket nem az igazságügyi miniszter választott ki a posztra. A vasárnapi tüntetések szervezői arra biztatták a tömeget, hogy maradjanak a parlament épülete előtt egészen keddig, amikor a képviselők várhatóan megvitatják a legfelső bírósággal kapcsolatos törvényjavaslatot.



A parlamenti ellenzék vezetői fogadkoztak, hogy meg fogják akadályozni, hogy az ügy napirendre kerüljön kedden. Az állami irányítású TVP televízió híradójában azt állította: a tüntetésekkel és a keddi vita blokkolására vonatkozó felhívásokkal "a demokratikusan megválasztott vezetés megdöntését próbálják előkészíteni". A rendőrség becslése szerint 4500 ember tüntetett Varsóban, viszont a városháza adatai szerint a tiltakozók száma a 10 ezret is meghaladta. Kisebb megmozdulások voltak Krakkóban, Katowicében és más lengyel városokban is.