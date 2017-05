Terrortámadás Manchesterben: 22 halott, az 59 sérült - Egy 8 éves kislány is van az áldozatok között

Hétfő este, helyi idő szerint este fél 11 után robbanás történt Ariana Grande manchesteri koncertjének végén, a robbanásban 22-en meghaltak és 59-en megsebesültek.

A koncert közönsége, így az áldozatok is túlnyomó többségben tizenéves lányok.

Ariana Grande nem sérült meg a robbanásban, ami az aréna kijáratánál történt.

A rendőrség terrortámadásként kezeli az esetet.

Kedd reggelre összehívták a a COBRA-t, a brit kormány vészhelyzeti tanácskozó testületét.

Találtak egy második gyanús csomagot is a helyszínen, amit ellenőrzött körülmények között felrobbantottak a tűzszerészek. Erről később kiderült, hogy ruhaneműket tartalmazott.

Terrortámadás történt: az öngyilkos merényletet egy férfi követte el a nála lévő pokolgéppel.

Orosz hírforrások szerint az Iszlám Állam jelentkezett a merénylet elkövetőjeként.

Kora délután Manchester déli részén letartóztattak egy 23 éves férfit, akinek köze lehet a merénylethez.

Az Iszlám Állam magára vállalta a támadást. A robbanás pillanata az arénából:





15:30 Őrizetbe vettek egy 23 éves férfit a merénylettel kapcsolatban



Őrizetbe vettek kedden egy 23 éves férfit az előző éjjel a manchesteri rendezvényközpontban elkövetett, 22 ember életét kioltó, 59 embert megsebesítő robbantással összefüggésben - jelentette a BBC brit televízió.



"A manchesteri arénában múlt éjjel történt incidenssel kapcsolatban megerősíthetjük, hogy őrizetbe vettünk egy 23 éves férfit Manchester déli részén" - tudatta a Twitter mikroblog portálon a manchesteri rendőrség, de közebbi részleteket nem közölt.



A rendőrség korábbi közlése szerint az Ariana Grande amerikai popénekes koncertjének végén történt robbantás öngyilkos terrormerénylet volt, és egy férfi követte el házi készítésű pokolgéppel.



A rendőrség őrizetbe vett egy másik férfit is az észak-angliai nagyváros központjában található Arndale bevásárlóközpontban, amelyet rövid időre kiürítettek, de "a nyomozás elsődleges adatai szerint a férfinek nincs köze" a Manchester Arénában elkövetett robbantáshoz - közölték. 15:19 A Telekom HU is reagált a manchesteri terrortámadásra



A szolgáltató a Facebook-oldalán tette közzé az alábbi közleményt: 14:56 Theresa May brit miniszterelnök szerint a biztonsági szolgálatok tudják, hogy ki követte el a hétfő éjszakai öngyilkos merényletet Manchesterben. May, aki kedden a brit kormány válsághelyzeti tanácskozó testülete, a COBRA értekezletén elnökölt, az ülés után tartott Downing Street-i tájékoztatóján kijelentette: a nyomozás jelenlegi szakaszában még nem fedheti fel a merénylő kilétét. Hozzátette ugyanakkor: a rendőrség és a biztonsági szolgálatok meggyőződése szerint egyetlen merénylőről van szó, de folyik a vizsgálat annak kiderítésére is, hogy az elkövető egyedül, vagy valamely csoport tagjaként cselekedett. A brit kormányfő közölte: nem fér kétség ahhoz, hogy terrortámadás történt Manchesterben, olyan "hideg számítással" elkövetett merénylet, amelynek elkövetője a brit társadalom legfiatalabb tagjait vette célba. A merényletet Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén hajtották végre, a 21 ezer férőhelyes Manchester Arena előcsarnokában, a jegypénztárak közelében, olyan időpontban, amikor ezrek távoztak az előadásról. A koncert közönségében nagyon sok tizenéves, illetve még fiatalabb gyermek is volt, és a rendőrség tájékoztatása szerint a sebesültek, illetve a halálos áldozatok között is vannak gyerekek. A hatóságok kedd délután közölték, hogy az áldozatok egyike egy nyolcéves kislány. Theresa May keddi nyilatkozata szerint minden terrorcselekmény ártatlan emberek elleni gyáva támadás, de a manchesteri merénylet különösen kirívó, mivel az elkövető szándékosan védtelen fiatalok és gyerekek ellen követte el a robbantásos akciót. Elmondta: a merényletnek 22 halálos áldozata van, a sebesültek száma 59, őket nyolc manchesteri kórházban kezelik. Theresa May szerint a sebesültek közül soknak az állapota válságos. A brit kormányfő hangsúlyozta: továbbra is a második legmagasabb terrorkészültségi szint érvényes Nagy-Britanniában, de a belső elhárítás - MI5 - kötelékében működő egyesített terrorizmus-elemző központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC), amelynek hatáskörébe tartozik a készültségi szint módosítása a rendelkezésére álló hírszerzési adatok alapján, folyamatosan tanulmányozza a helyzetet. Andrew Parker, az MI5 vezérigazgatója rövid, érdemi részletek nélküli keddi nyilatkozatában közölte, hogy a szolgálat a rendőrséggel együttműködve vizsgálja a merényletet. II. Erzsébet királynő a Buckingham-palota által kedd délután nyilvánosságra hozott közleményében a legmélyebb részvétét fejezte ki a halálos áldozatok és a sebesültek hozzátartozóinak. A 91 esztendős uralkodó köszönetet mondott a sürgősségi szolgálatoknak a merénylet helyszínén végzett professzionális munkájukért, és nagyrabecsüléséről biztosította Manchester lakosságát azért az emberi, együttérző magatartásért, amelyet "e barbár cselekedet után" tanúsított. A merénylet után manchesteriek ezrei ajánlottak fel szállást, ételt és gondoskodást azoknak, akik a leállított közlekedési hálózat miatt nem tudtak hazautazni. A Manchester Arena alatt működik az észak-angliai nagyváros egyik főpályaudvara, a Manchester Victoria Station. A robbantás után a pályaudvaron leállt a vasúti közlekedés, és a hatósági tájékoztatás szerint kedden valószínűleg nem is indul újra. Emellett a koncertcsarnok széles körzete is teljes rendőrségi zárlat alatt van, és ez az észak-angliai nagyváros tömegközlekedésében is fennakadásokat okoz. 14:42 A nyolc éves Saffie Rose Roussos meghalt a támadásban, erősítette mag a hírt a kislány iskolája. Saffie nővérével és édesanyjával volt Ariane Grande koncertjén amikor a robbanás történt. Chris Upton, a Tarleton Közösségi Általános Iskola vezetője azt mondta: "A Saffie halálhíre mindannyiunk számára óriási sokkot okozott, és a legmélyebb részvétemet szeretném kifejezni minden hozzátartozójának és barátainak. Szívszorító az a gondolat, hogy valaki kimegy egy koncertre, és nem jön haza, szívszorító. Saffie minden értelemben egy gyönyörű kislány volt. Mindenki szerette őt, és szívesen emlékezik kedvességére." Hozzátette: "Most arra összpontosítunk, hogy segítsük a tanulókat és a tanárokat, hogy megbírkozzanak ezzel a tragédiával, a Lancashire Megyei Tanács által nyújtott speciális segítségével. Iskoláink és közösségünk egymást segítik, és megadnak minden támogatást ebben a nehéz időszakban." http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/eight-year-old-saffie-rose-13079255 14:20 Tizenkét 16 évesnél fiatalabb gyermek volt a Manchester Arena terrortámadása után kórházba szállított 59 ember között, közölte a David Ratcliffe, az Északnyugati Mentőszolgálat egészségügyi igazgatója. 14:00 Az Iszlám Állam vállalta magára a robbantást A támadás mögött az Iszlám Állam áll. A bejelentést az Iszlám Állam állam tette közé Telegram appon keresztül. 13:39 Házi készítésű bomba robbant A rendőrség szerint egy házilag készített bomba robbant. Szemtanúk elmondása alapján repeszek voltak a bombába csomagolva. 13:35 Erzsébet királynő legmélyebb együttérzését fejezte ki "Az egész nemzetet lesújtja a rengeteg halál és sérülés, ami tegnap este történt Manchesterben. Felnőttek és gyermekek, akik csak egy koncertet szerettek volna élvezni. Tudom, mindenki nevében szólok, amikor megosztom legmélyebb együttérzésemet mindazokkal, akik érintettek ebben a borzasztó esetben, különösen azokkal a családokkal és barátokkal, akiknek elhunyt vagy megsérült hozzátartozója. Megköszönöm a sürgősségi ellátásban résztvevő szerveknek a munkáját, akik nagyszerű professzionalizmussal reagáltak. És szeretném kifejezni csodálatomat a manchesteri embereknek, akik a barbár megnyilvánulás után emberiességükről és együttérzésükről tettek tanúbizonyságot" - áll a királynő közleményében. 13:24 Veszélyben a szerdai Európa-liga döntő? A manchesteri rendőrség küldöttei Stockholmban találkoznak a svéd és holland felekkel, hogy megbeszéljék, milyen hatással lehetnek a tegnap esti események a szerdai, Manchester United - Ajax Európa-liga döntőre, amelyet a stockholmi Friends Arénában játszanak. 13:08 A manchesteri rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint letartóztattak egy 23 éves férfit, akinek köze lehet a robbantáshoz. 12:56 Már egymilliárdan látták Ariana Grande klipjét Ki ez a lány, aki 23 évesen már elmondhatja, hogy számos filmben kapott szerepet, duettet énekelt Andrea Bocellivel, 2 parfüm is kötődik a nevéhez, saját ruhakollekciója van és már a második világkörüli turnéját csinálja? A kapcsolódó cikket itt olvashatja. 12:54 A cseh kormány szerint gyorsan tisztázni kell a terrortámadás hátterét A manchesteri robbantás hátterének mihamarabbi felderítését és a tettesek szigorú felelősségre vonását sürgeti a cseh kormány. "Mélyen megrendített, ami Manchesterben történt. Bízom abban, hogy a tragédia hátterét sikerül mihamarabb tisztázni" - írta keddi Twitter-bejegyzésében Bohuslav Sobotka miniszterelnök. "Bűncselekmény történt, és ennek felelőseit mihamarabb meg kell büntetni" - közölte szintén a Twitteren Lubomír Zaorálek külügyminiszter. A cseh külügyminisztérium értesülései szerint a manchesteri koncertnek cseh nézői is voltak, de Prágának egyelőre nincsenek olyan információi, hogy az áldozatok vagy a sebesültek között cseh állampolgár is lenne. "Biztosan kizárni jelenleg még nem tudjuk" - közölte kedden délelőtt Irena Valentová, a külügyi tárca sajtóosztályának munkatársa. A külügyminisztérium ismételten felszólította a külföldre utazó cseh állampolgárokat, hogy regisztráltassák magukat a tárca erre a célra létrehozott nyilvántartásában, ami problémák esetén nagyon sokat segíthet a hatóságoknak. Milan Chovanec cseh belügyminiszter közölte, hogy Prága kapcsolatban van az illetékes brit hatóságokkal, és szükség esetén kész a segítségnyújtásra. A miniszter leszögezte: a csehországi biztonsági intézkedések nem változnak, s minden tömegrendezvényre történő belépéskor szigorú ellenőrzéseket kell végezni. "Pillanatnyilag nincsenek olyan értesüléseink, miszerint Csehországban bármiféle terrorveszély fenyegetne" - jelentette ki Chovanec. 12:30 Theresa May: a biztonsági szolgálatok már tudják, ki követte el a merényletet Theresa May brit miniszterelnök szerint a biztonsági szolgálatok tudják, hogy ki követte el a hétfő éjszakai öngyilkos merényletet Manchesterben. May egyelőre nem fedte fel az öngyilkos merénylő kilétét, mondván: a hatóságok még dolgoznak a merénylő személyazonosságának kétséget kizáró megerősítésén. 12:27 Theresa May: "A mi értékeink fognak mindig érvényesülni" A brit miniszter, Theresa May elmondta, mindenkinek össze kell tartani az Egyesült Királyságban ezekben a "nehéz időkben". Hozzátette, hogy a terroristák sohasem fognak győzedelmeskedni, "a mi értékeink fognak mindig érvényesülni". 11:55 A két manchesteri focicsapat és Wayne Rooney is kifejezte együttérzését "Mélyen megrendített minket a tegnapi esti Manchester Arénánál történt szörnyűség. Szívben-lélekben az érintettekkel vagyunk" - írta a Facebookon a Manchester United. "Sokkoló hírek ma reggel. Szívben-lélekben az érintettekel vagyok" - írta Wayne Rooney.

"A Manchester City szívben-lélekben a manchesteri emberrekkel és az érintettekkel van" - írta a Manchester City. 11:39 A manchesteri rendőrség arra kéri Twitteren az embereket, hogy amíg a munkálatok tartanak, kerüljék Manchester belvárosát. 11:33 Az Instagramon ezekkel a képekkel fejezik ki együttérzésüket a felhasználók 11:18 Több ezren keresik szeretteiket: #MissingInManchester Több ezer ember fordult a közösségi médiához, hogy megtalálják a robbantás utáni káoszban eltűnt hozzátartozóikat. A 15 éves Olivia Campbell a Twitterre #MissingInManchester hashtaggel felkerült eltűnt fiatalok egyike. Édesanyja az emberek segítségét kéri lánya megtalálásában. "A telefonja ki van kapcsolva. Az édesapja már keresi. Sok ember kutat utána. Ha bárki látja, azonnal keressen. Add oda neki a telefonod, hogy fel tudjon hívni. Biztonságban akarom tudni itthon" - írta kétségbeesetten Charlotte Campbell, Olivia édesanyja. 11:08 Juncker: együtt harcolunk azok ellen, akik el akarják pusztítani európai életstílusukat Ma együtt gyászolunk, holnap pedig együtt harcolunk azok ellen, akik el akarják pusztítani európai életstílusunkat - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kedden, reagálva a 22 halálos áldozatot követelő előző napi manchesteri robbantásra. Juncker közleményében szomorúságának adott hangot a terrortámadás miatt, és szolidaritását fejezte ki Theresa May brit miniszterelnökkel és a brit néppel. Kijelentette, mélyen megrázta, hogy a terrorizmus ismét félelmet akar gerjeszteni ott, ahol örömnek kell lennie, megosztottságot akar okozni ott, ahol a fiatalok és a családok ünnepelnek. "A gyáva támadások csak tovább erősítik elkötelezettségünket, hogy együtt dolgozzunk az ilyen gyalázatos cselekmények elkövetőinek legyőzésén" - fogalmazott. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke Twitter-üzenetében sokkolónak nevezte a manchesteri robbantást. Kijelentette: "Imáink és gondolataink az áldozatokkal, a sérültekkel és azok családjaival vannak". Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke üzenetében együttérzéséről biztosította a támadás áldozatainak hozzátartozóit. Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja mélységes megdöbbenésének adott hangot a "szörnyű események" miatt. Kijelentette: szorosan nyomon követi a fejleményeket. Pierre Moscovici, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi biztosa felháborítónak nevezte a támadást, amelynek főként fiatalok voltak az áldozatai. Üzenetében szolidaritását fejezte ki az áldozatokkal, a családjaikkal és a brit néppel. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára üzenetében hangsúlyozta: az észak-atlanti szövetség Nagy-Britannia mellett áll a terrorizmus elleni küzdelemben. "Gondolataim a fiatalokkal, a barbár terrortámadás érintettjeivel vannak" - közölte a főtitkár. Charles Michel belga miniszterelnök támogatásáról biztosította Nagy-Britannia lakosságát, és szolidaritását fejezte ki az áldozatokkal. Jan Jambon belügyminiszter közölte, körlevelet a rendőrségnek, hogy fokozzák a biztonsági intézkedéseket a nagy tömegeket vonzó rendezvényeknek és fesztiváloknak helyt adó helyszíneken. 10:54 Trump: nem tolerálhatjuk tovább a vérontást Izraelből reagált a történtekre az amerikai elnök. Gonosz emberek vették el a sok ártatlan fiatal életét - mondta. Hozzátette, hogy nem tolerálható tovább a vérontás, ezt az őrült ideológiát teljesen fel kell számolni. 10:43 Merkel is kifejezte részvétét: Németország kiáll Nagy-Britannia mellett Németország kiáll Nagy-Britannia mellett, és tovább folytatja a küzdelmet a terrorizmus ellen - jelentette ki keddi közleményében Angela Merkel német kancellár. A kancellár kifejezte részvétét a manchesteri robbantás áldozatainak, sebesültjeinek és a hozzátartozóknak, felfoghatatlannak nevezve, hogy valaki egy "vidám popkoncertet" használjon fel arra, hogy "oly sok embernek elvegye az életét, vagy súlyos sérüléseket okozzon nekik". A támadás "csak tovább erősíti határozottságunkat, hogy brit barátainkkal együtt továbbra is fellépjünk mindazok ellen, akik ezeket az emberi életet megvető cselekményeket kitervelik és végrehajtják" - hangsúlyozta Angela Merkel. "Biztosítom a nagy-britanniai embereket arról, hogy Németország kiáll mellettük" - tette hozzá. 10:33 A spanyol kormányfő elítélte a támadást Elítélte a manchesteri terrortámadást és részvétét fejezte ki a halálos áldozatok családtagjai felé Mariano Rajoy spanyol kormányfő kedden Twitter-üzenetében. A miniszterelnök rövid bejegyzésében mielőbbi felépülést kívánt a robbantás sebesültjeinek. "Nyomorult tett" - így nevezte a támadást a spanyol külügyminiszter egy hétfő reggeli fórumon, amely egyperces néma főhajtással kezdődött az áldozatok emlékére. Alfonso Dastis hangsúlyozta: "nem állunk meg", amíg a terroristák börtönbe nem kerülnek. A külügyminisztérium tudomása szerint az áldozatok között nincs spanyol állampolgár - tette hozzá. A spanyol királyi ház Twitter-üzenetében azt írta: a jogállam nem adja meg magát a terrorizmusnak. Spanyolország Manchesterrel és az Egyesült Királysággal van - tették hozzá. Minden spanyol politikai párt vezetője elítélte a manchesteri fedett aréna előcsarnokában, Ariana Grande amerikai énekesnő koncertjének végén elkövetett támadást. 10:24 Felhívás a Manchesterben tartózkodó magyarok számára Magyarország londoni nagykövetsége az alábbi ügyeleti számon várja a Manchesterben történt tragikus eseményekkel kapcsolatos bejelentéseket: 00-44-20-7201-3440. 10:18 A First Lady és Putyin is részvétét fejezte ki 10:14 A brit terrorelhárítók közleményt adtak ki Ha bárki kép- vagy hanganyaggal rendelkezik, feltöltheti a http://www.ukpoliceimageappeal.co.uk/ honlapra, ezzel is segítve a nyomozást. A baj, hogy a holnap jelenleg nem elérhető. 10:04 A TASZSZ orosz hírügynökség szerint az Iszlám Állam jelentkezett elkövetőként Az Iszlám Állam (IÁ) jelentkezett a manchesteri robbantás elkövetőjeként, a dzsihadista szervezet közösségi portálokon tette közzé az ezt ismertető videofelvételt - közölte kedden az Akbar Irak internetes portál. A hírt a TASZSZ orosz hírügynökség közölte, nyugati hírforrások egyelőre nem vették át a jelentést. A SITE amerikai hírszerzési portál szerint az IÁ-hoz közel álló közösségi médiában látható videón a merénylet állítólagos elkövetője beszél, de egyelőre semmilyen szervezet nem vállalta magára a támadást. 9:56 A Vodafone reagált a leggyorsabban az eseményekre A szolgáltató a Facebookon tette közzé az alábbi közleményt: 9:45 Ízléstelen megjegyzés a CBS egyik riporterétől "Én is kis híján meghaltam, amikor legutóbb Ariane Grandét hallgattam" - írta Twitterén David Leavitt riporter, amit azóta eltávolított. 9:40 Biztonsági intézkedések Londonban London polgármestere, Sadiq Khan megerősítette, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be a fővárosban. 9:22 Az Iszlám Állam jelentkezett elkövetőként Az Iszlám Állam jelentkezett a manchesteri robbantás elkövetőjeként, a dzsihadista szervezett közösségi portálokon tette közzé az ezt ismertető videofelvételt - közölte kedden az Akbar Irak internetes portál. 9:11 Öngyilkos merénylet volt a manchesteri terrortámadás Házi készítésű pokolgépet robbantot, magával is végezve a manchesteri terrortámadás elkövetője, jelentette be a nyomozást vezető főfelügyelő, Ian Hopkins a Guardian jelentése szerint. Az elkövetőt nem számítva a legfrissebb adatok szerint 22 halálos áldozata van a robbantásnak, további 59-en sebesültek meg. Az áldozatok között gyerekek is vannak. A robbantás után a Reuters két, meg nem nevezett amerikai forrásra hivatkozva már öngyilkos merényletről beszélt, a brit nyomozók ezt mostanra erősítették meg. 8:59 A canterbury érsek is megszólalt "Hősies Manchester, a sötét gonosz nem emelkedhet fölétek. Imádkozunk azokért, akik most szörnyű pillanatokat élnek meg, és azokért is, akik védelmeznek minket." - írta Twitteren az érsek. 8:51 A kétségbeesett szülők a közösségi felületeken keresztül keresik eltűnt gyermeiket, a legfiatalabb 6 éves. 8:46 Macron: a francia kormány Nagy-Britanniával együtt folytatja küzdelmét a terrorizmus ellen A francia kormány Nagy-Britanniával együtt folytatja küzdelmét a terrorizmus ellen - jelentette ki keddi közleményében Emmanuel Macron francia államfő. A dokumentumban, amelyet az elnöki hivatal hozott nyilvánosságra, Macron bejelentette, hogy hamarosan telefonon beszél Theresa May brit kormányfővel, és folyamatosan tájékozódik a manchesteri támadással kapcsolatos vizsgálatról. 8:40 Várjuk üzeneteiket a regonline@lapcom.hu e-mail címre, amennyiben Ön vagy ismerőse a támadás közelében tartózkodik, és bővebb információval rendelkezik. 8:29 Öngyilkos merénylő robbantott A manchesteri robbantás terrortámadás volt, és egy férfi követte el egy nála lévő pokolgéppel, ő maga is meghalt - jelentette be kedd reggel a brit rendőrség. Abban egyelőre nem biztos a rendőrség, hogy az illető egyedül hajtotta-e végre a támadást, vagy voltak segítői. A halálos áldozatok száma 22-re emelkedett a korábbi 19-ről, és a halottak között gyerekek is vannak - közölték. Egyelőre nem világos, hogy a merénylőt is a halálos áldozatok közé sorolják-e. Az éjszaka több mint 400 rendőr dolgozott a terrortámadás körülményeinek felderítésén és a helyszín biztosításán. 8:21 Szijjártó: még nem tudni, van-e magyar érintett Folyamatban van az áldozatok azonosítása, így még nem tudni, van-e magyar érintettje a Manchester Arena rendezvényközpontban hétfő éjjel történt robbantásos merényletnek - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatornán kedden. Szijjártó Péter közölte, a magyar nagykövetségen várják azok hívását, akiknek rokona, ismerőse ott volt a koncerten, és most nem tudják vele felvenni a kapcsolatot. A magyar kormány határozottan elítéli a támadást, részvétét fejezi ki az áldozatok családjának, és mielőbbi gyógyulást kíván a sérülteknek - tette hozzá. A legfrissebb adatok szerint 22 halálos áldozata van a Manchester Arena bejárati csarnokában, Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén történt robbanásnak. A brit rendőrség szerint terrortámadás történt, egy férfi követte el a robbantást. 8:17 A brit rendőrség megerősítette: a manchesteri robbantás terrortámadás volt, és egy férfi követte el. A támadás halálos áldozatainak száma 22-re emelkedett a korábbi 19-ről. 8:11 Altalában az ifjúság és a szabadság ellen irányuló "kegyetlen támadásnak" tűnőnek nevezte Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnök kedden az előző esti manchesteri robbantást. A brit hatóságok terrorista támadásként kezelik a robbantást, noha oka egyelőre ismeretlen - mondta Turnbull a canberrai parlamentben. "Ez az incidens, ez a támadás különösen aljas, különösen szörnyű, mert úgy tűnik, hogy kifejezetten tizenévesek, ártatlan emberek ellen irányult. Nincs elítélendőbb, mint gyerekek meggyilkolása" - jelentette ki. Elítélte a támadást a japán kormány szóvivője is. "Ha ez egy terrorista támadás volt, akkor iszonyatos, semmivel nem igazolható, és Japán szigorúan elítéli" - mondta Szuga Josihide, és kifejezte részvétét az áldozatok hozzátartozóinak, továbbá együttérzését a brit néppel. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök megdöbbenését fejezte ki, és szintén szolidaritásáról biztosította a hozzátartozókat. Hszi Csin-ping kínai elnök - a helyi állami média szerint - a tragédia után részvéttáviratot küldött II. Erzsébet brit királynőnek. New York amerikai szövetségi állam hatóságai a manchesteri robbantás hatására megerősítették a biztonsági intézkedéseket az állam, de különösen a New York-i metropolisz kényes pontjain, mindazonáltal hozzátették, hogy nincs tudomásuk az Egyesült Államokat fenyegető konkrét támadásról. Óvatosságból megerősítették a rendőrjárőröket a metróállomások és a repülőterek környékén - jelentette be Andrew Cuomo, az állam kormányzója. Ő is Turnbulléhoz hasonló szavakkal ítélte el a "feltehetőleg terrorista cselekményt", és szintén kifejezte szolidaritását a brit néppel. Az amerikai belbiztonsági minisztérium közölte, hogy megpróbál információkat szerezni a manchesteri robbanással kapcsolatban, és a brit kollégák rendelkezésére áll. 7:46 Áder János részvétét fejezte ki II. Erzsébetnek Áder János köztársasági elnök részvétét fejezte ki II. Erzsébet brit uralkodónak a Manchester Arena rendezvényközpontban hétfő éjjel történt robbantásos merénylet miatt. Az államfő együttérzését fejezte ki az áldozatok rokonainak is, és mielőbbi gyógyulást kívánt a sebesülteknek. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a "békés emberek életét sehol se fenyegethessék a pusztítás, a terror megszállottjai" - írta Áder János. Hozzátette: "Magyarország kész kivenni részét azokból a közös erőfeszítésekből, melyek révén tovább erősíthetjük országaink és állampolgáraink biztonságát". 7:44

7:05 Minden választási kampány felfüggesztésre került Az angliai Munkáspárt is felfüggeszti a választási kampányt a tragédia miatt - csatlakozva így a Liberális Demokratákhoz, a Skót Nemzeti Párthoz, valamint a Konzervatív Párthoz. 6:52 A BBC információ szerint a sérültek száma már 59. 6:41 Az Etihad Stadionban kaphatnak segítséget a tegnap este károsultjai - közelte Twitteren a manchesteri rendőrség. 6:35 A helyszínen beazonosították egy férfit, aki feltélezhetően robbantott - írja a CNN. 06:33 Hatalmas pánikról beszéltek a szemtanúk A Guardian több szemtanú beszámolóját is közölte, ezek mind ugyanazt írták le: hangos, robbanásszerű dörrenés történt, ami után mindenki pánikban kezdett kirohanni az arénából, amin kívül már rendőrök várták őket. A feltételezett robbanás erejét mutathatja, hogy azt több, a koncert helyszínétől messzebbi házban és az utcán is hallani lehetett.

Ariana Grande "összetört"



"Összetörtem. A szívem mélyéből nagyon sajnálom. Szavaim sincsenek" - írta Facebook oldalán a 23 éves amerikai énekesnő.





A rendőrség közölte azt is, hogy terrorcselekményként kezeli a történteket.Hajnalban a terrorelhárító szolgálatok a közelben egy gyanús tárgyat is találtak, amelyet ellenőrzött robbantással megsemmisítettek. Később tudatták: a gyanús tárgy nem robbanószerkezet volt.A merénylet Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén történt, a 21 ezer férőhelyes Manchester Arena bejárati csarnokában, a jegypénztárak közelében.A koncertről távozó tömegben a robbanás után pánik tört ki. A rendezvényen nagyon sok fiatal, köztük gyerekek is voltak.Ez a legsúlyosabb terrorcselekmény Nagy-Britanniában azóta, hogy 2005. július 7-én négy öngyilkos merénylő pokolgépeket robbantott három londoni metrószerelvényen és egy városi buszon, 52 embert megölve és több mint hétszázat súlyosan megsebesítve.A legutóbbi súlyos nagy-britanniai terrortámadás március 22-én történt, amikor egy magányos merénylő, Khalid Masood járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a londoni Westminster híd járdáján, majd kocsijából kiszállva, a parlament épületénél késsel megölt egy rendőrt. Annak a támadásnak a rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A merénylőt a parlament fegyveres őrsége a helyszínen agyonlőtte.A kedd hajnali manchesteri robbantás vizsgálatába a brit közlekedési rendőrség is bekapcsolódott, mivel a Manchester Arena alatt működik az észak-angliai nagyváros egyik pályaudvara, a Manchester Victoria Station.A hatósági tájékoztatás szerint a robbanás után a pályaudvaron leállt a vasúti közlekedés.Londonban kedd hajnalban összeültek a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának szakértői és a brit belügyminisztérium illetékesei, hogy megvitassák a hatósági válaszintézkedéseket.A Scotland Yard - hivatalos nevén Metropolitan Police Service - a londoni rendőrség, de terrorelhárító szolgálatának hatásköre az egész országra kiterjed.A BBC amerikai biztonsági illetékeseket idézett, akik nem zárták ki, hogy öngyilkos merénylet történt, de brit hivatalos részről ezt egyelőre nem erősítették meg.Nagy-Britanniában jelenleg a második legmagasabb terrorkészültségi fokozat van érvényben, amely a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.Ezt a készültségi fokozatot a brit kormány 2014 augusztusában léptette életbe azzal az indokkal, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent Nagy-Britannia nemzetbiztonságára.Az ötfokozatú brit készültségi rendszerben ennél már csak egy magasabb riasztási fokozat van, a kritikus, amelyet akkor rendelnek el, ha a brit kormány küszöbönálló merénylet terveiről kap konkrét értesüléseket.