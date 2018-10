A Nemzetközi Űrállomáson készített, a NASA által közreadott felvétel a Michael névre keresztelt hurrikán közepéről, az úgynevezett szemről a Mexikói-öböl felett, Floridánál.

Fotó: MTI/EPA/NOAA

Óránkénti 250, a helyi sajtó szerint 280 kilométeres széllökésekkel és özönvízszerű esőzésekkel 4-es fokozatra felerősödve érte el partot szerdán Floridában a Michael hurrikán.A hurrikán a floridai Panama City városnál érte el a partot. A miami székhelyű Országos Hurrikán Központ (NHC) előrejelzései szerint azonban tovább erősödhet, és a korábbi viharoknál pusztítóbb lehet.A Kuba felől érkező viharról Rick Scott floridai kormányzó szerda reggeli sajtótájékoztatóján így fogalmazott: "a Michael szörnyeteg és elképzelhetetlen pusztítást hozhat". A kormányzó Florida Mexikói-öböl partján fekvő vidékeire kötelező kiürítést rendelt el, ugyanakkor közölte: aki helyi idő szerint szerda délig nem hagyta el az otthonát, most már ne tegye, a vihar ugyanis túl erős, a hurrikán életveszélyes. "Már túl késő a meneküléshez" - hangsúlyozta Scott. Hozzátette, hogy aki úgy döntött, otthon marad, nem biztos, hogy számíthat a mentéssel foglalkozó szakemberek segítségére, hiszen ők is életveszélyben vannak.A Fox televíziónak szerda reggel adott interjújában a kormányzó komoly aggodalmainak adott hangot azok miatt, akik a tengerpart mentén élnek és otthon maradnak. A vihar ugyanis - mint mondta - részben óriási esőt hoz, részben pedig olyan magasra korbácsolja a tenger hullámait, hogy a házak teljesen víz alá kerülhetnek, vagy az ár elsodorhatja őket. "Azt hiszem, vannak emberek, akik nem fogják fel, milyen kockázatot vállaltak" - fogalmazott.Scott kormányzó egyébként vasárnap óta folyamatosan arra figyelmeztetett, hogy a közelgő hurrikán életveszélyes.A Szövetségi Katasztrófa-elhárítási Hivatal (Fema) igazgatója, Brock Long szintén figyelmeztetett: senki ne próbálja megnézni a tenger felkorbácsolt hullámait, aki ugyanis ezzel kísérletezik - mint fogalmazott- "sajnos nem marad életben, hogy elmesélje a látottakat". A Fema mintegy 3 ezer szakembere már a helyszínen van, hogy segítsen - mondta Long, aki szerint a Michael a "legrosszabb fajta hurrikán"."Veled vagyunk, Florida!" - írta Twitter-bejegyzésében szerdán délelőtt Donald Trump elnök, majd - miután a Fehér Házban tárgyalt a katasztrófa-elhárítási hivatal vezetőivel - szintén azt hangsúlyozta, hogy már késő az evakuáláshoz. "A kormányzat segített, de sokan nem akarnak elmenni" - mondta újságíróknak az elnök.Trump kihirdette a rendkívüli állapotot Floridára, s ez azt jelenti, hogy a déli állam szövetségi anyagi támogatást kap a természeti katasztrófa elhárításához.Florida mellett Alabamában és Georgia államban is rendkívüli állapotot hirdettek. Floridában és Alabamában tornádókra is számítani lehet. A hurrikán várható útvonalában mintegy 20 millió ember él.