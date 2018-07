Már három áldozata van a torontói lövöldözésnek

Legkevesebb három ember meghalt a vasárnap este a kanadai Torontóban történt lőfegyveres ámokfutásban, a lövöldöző mellett egy fiatal nő is életét vesztette, illetve időközben egy további áldozat halt bele sérüléseibe, s tucatnyian megsebesültek.



A lövöldözés a torontói Greektown negyedben, a Danforth utcában történt. A második áldozatról egyelőre nincsenek információk.



Az egyik sebesült egy kislány, aki válságos állapotban van - közölte korábbi sajtótájékoztatóján Mark Saunders, a város rendőrfőkapitánya.



A többi sebesült állapotáról nem tudott tájékoztatást adni. Azt elmondta, hogy a támadó, aki egy pisztolyt használt, találomra választotta ki célpontjait.



A tettes a rendőrséggel vívott tűzpárbajban vesztette életét. A nyomozóhatóságok szerint a 29 éves gyanúsítottat a lövöldözés helyszínétől három utcasarokra lelték fel, ahol lövésváltásra került sor a rendőrökkel. A feltételezett elkövető visszamenekült a Danforth utcába, ahol később ismét rátaláltak, de már halott volt.



Egyelőre nem tudni, hogy önkezűleg vetett véget életének, vagy a rendőrség lövései végeztek vele.



Tettének indítékát egyelőre nem tudják, így azt sem tudják megállapítani még, hogy terrortámadás történt-e.



Egy szemtanú videóra vette azt, ahogy egy feketeruhás és fekete sapkás férfi tempósan halad a járdán és közben lead három lövést egy boltra vagy étteremre.



Egy tanú elmondta, hogy testvérével éppen kiszállt az autójából a város Greektown negyedében, amikor 20-30 lövést hallott. Futni kezdtek. Körülöttük mások is futásnak indultak.



A helyszínre rendőrök, mentők, és más készenléti szolgálatok emberei érkeztek, míg a környékén élők, egyesek pizsamában, jöttek ki házaikból megnézni, mi történt.



Paula Fletcher, a városi önkormányzat tanácsnoka elmondta, úgy értesült, hogy a fegyveres zavarodott volt. A történtek nem egy bandaháború részei - tette hozzá.



John Tory, a város polgármestere azt mondta, korábban úgy gondolták, hogy egy olyan településen élnek, ahol ilyen cselekmények nem fordulnak elő. Napjainkban ez a helyzet megváltozott, és ezt nehéz kimondani. Túl sok ember juthat fegyverhez - hangsúlyozta.



A rendőrség arra kérte a lakosokat, hogy videofelvételekkel, tanúvallomással segítsék munkájukat.



