Kormányzónak készül a Szex és New York csinos ügyvédnője

Az 51 éves amerikai színésznőről, aki Miranda Hobbsot játszotta a népszerű sorozatban és annak filmes folytatásaiban, régóta rebesgetik, hogy szeretne az állam kormányzója lenni.Nixon, aki korábban maga is utalt arra, hogy "mérlegeli az indulás lehetőségét", még sosem viselt választott tisztséget.Kampányindító videójában azt mondta: "Szeretem New Yorkot. Sose akartam máshol élni, de van, aminek meg kell változnia".Az utóbbi években aktivistaként is tevékenykedő színésznő régóta szót emel a jó minőségű állami oktatásért. "Büszke vagyok, hogy állami iskolában végeztem és arra is, hogy a gyerekeim oda járnak. Olyan lehetőségeket kaptunk, amilyenekhez a New York-i gyerekek többsége ma nem jut hozzá" - hangzott el a kampányvideóban.Ha Nixont megválasztják, ő lesz New York állam első női kormányzója. Jelenleg Andrew Cuomo a kormányzó, és a demokrata párti politikus várhatóan újraindul a tisztségért a novemberi választáson.