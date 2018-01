Júniusban Bécsben is légibázist nyit a Wizz Air

A légitársaság keddi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint júniusban nyitja meg bázisát a bécsi nemzetközi repülőtéren egy Airbus A320 típusú repülőgéppel, amelyet két további Airbus A321 követ novemberben. A bázis és az új útvonalak létrehozása 331 millió dolláros befektetés révén jön létre, és olyan népszerű útvonalakat kínálnak majd, mint Bari, Málta, Róma, Valencia, Tel-Aviv, Tuzla, Bergen, Dortmund, Tenerife és Lárnaka.



Idén a Wizz Air 450 000 ülőhelyet kínál ausztriai járatain, az év végére már heti 69 járatot indítva a bécsi repülőtérről. Az osztrák fővárossal a Wizz Air egyre bővülő hálózatában már 44 ország 145 célállomására juthatnak el az utazók.



A Wizz Air már megkezdődte a helyi munkatársak toborzását, a tervek szerint 120 új dolgozót vesznek fel a bécsi üzem lebonyolítására.



A bécsi repülőtéren jelentősen csökkent a légitársaságok által kínált ülőhelyek száma, miután tavaly az Air Berlin, illetve annak üdültető leányvállalata, a Fly Niki is csődbe ment. Előbbit a Lufthansa diszkont leányvállalata, az Eurowings és az angol easyJet, utóbbit pedig a British Airways tulajdonosa, az International Airlines Group vásárolta fel. A járatok azonban csak később indulnak el, ebbe a piaci résbe tör be a Wizz Air, az útvonalak is többnyire azok, amelyeket korábban a Niki és az Air Berlin üzemeltetett.