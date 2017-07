Emlékművet avattak a maláj repülőgép áldozatainak emlékére Hollandiában

A katasztrófa harmadik évfordulóján holland politikusoknak és az áldozatok mintegy kétezer hozzátartozójának a részvétele mellett Willem-Alexander holland király, felesége Maxima királyné és Mark Rutte miniszterelnök leleplezte az Amszterdam mellett található Vijfhuizen faluban, a nemzetközi Schiphol repülőtér közelében fekvő parkban felállított, 25 méter hosszú, 298 fával összefonódó szalag alakban körülvett emlékművet.Az avatáson Ronald A. Westerhuis szobrászművész elmondta, az áldozatok neveit hordozó emlékmű csiszolt acélfelülete a mögötte álló sötét falra tükrözi a napfényt abban a reményben, hogy megkönnyíti az áldozatok elvesztése felett érzett szomorúságot.Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Unió nevében tett hétfői nyilatkozatában hangsúlyozta: az unió és valamennyi tagállama teljes mértékben támogatják a nemzetközi nyomozócsoport munkáját, és üdvözlik az elmúlt év során elért eredményeket. Kijelentette, ahhoz, hogy az MH17-es járat lelövéséért felelős személyeket felelősségre lehessen vonni és bíróság elé állítani, a bűnügyi nyomozáshoz továbbra is szükség van a nemzetközi közösség támogatására. Az unió elvárja, hogy minden olyan állam, amelynek módjában áll, segítse a nyomozást és a felelősök büntetőeljárás alá vonását - tette hozzá a főképviselő.2014. július 17-én a Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó repülőgépének pilótafülkéje mellett egy rakéta robbant tíz kilométeres magasságban Kelet-Ukrajna felett. Fémrészecskék ezrei fúrták át a Boeinget, amely a levegőben darabokra tört és lezuhant. A fedélzetén tartózkodó 298 ember, köztük 196 holland állampolgár meghalt.A holland, ausztrál, maláj, ukrán és belga összetételű nemzetközi nyomozócsoport tavaly ősszel közzétett jelentésében azt közölte, hogy a repülőgépet megsemmisítő rakéta nem sokkal a támadás előtt érkezett Kelet-Ukrajnába Oroszországból, ahová a Boeing 777-es lelövése után a kilövőállást vissza is vitték.A katasztrófák vizsgálatában illetékes holland hatóság (biztonsági tanács) októberben azt állapította meg, hogy a repülőgépet egy földi telepítésű BUK típusú légelhárító rakéta lőtte le, amelyet feltételezhetően a szakadárok területéről indítottak. A támadást előkészítő és elkövető mintegy száz gyanúsított kilétére is bizonyítékok állnak a nemzetközi vizsgálóbizottság rendelkezésre, de az még nem tisztázott, hogy a lázadók parancsra hajtották-e végre a támadást, vagy önállóan cselekedtek.