Die Presse: Ausztria az elutasított menedékkérőknek létrehozandó táborokról tárgyal a nyugat-balkáni államokkal

A kitoloncolásukra váró embereket egy "kevésbé vonzó országban" helyeznék el átmenetileg - fogalmaz az újság. A Die Presse megjegyezte, egyelőre nem világos, hogy a balkáni államokban létrehozandó táborok milyen befogadóképességgel rendelkeznek majd. Dánián kívül Hollandia is támogatja az elképzelést.



A lap szerint a kitoloncolásoknál a Frontex segítségét vennék igénybe, ehhez viszont az uniós határ- és partvédelmi ügynökség mandátumának kiterjesztése volna szükséges. A Frontex emellett a jövőben a Földközi-tengeren kimentett embereket "postafordultával" visszaszállítaná Észak-Afrikába. Az újság értesülései szerint Olaszországtól eltérően Sebastian Kurz osztrák kancellár nem akarja, hogy az észak-afrikai gyűjtőtáborokban menedékkérelmeket lehessen beterjeszteni, mivel migránsokat vonzó szívóhatástól tart.



Sebastian Kurz Horst Seehofer német belügyminiszterrel közös szerdai sajtótájékoztatóján Berlinben kiemelte, hogy létre kell hozni az "illegális migráció ellen harcolni akarók tengelyét". A Die Presse ezzel összefüggésben arról ír, hogy ebben Ausztria szövetségesei az új olasz kormány mellett, a visegrádi államok, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország. "De odatartozónak vallja magát a német szövetségei kormány bajor része is" - tette hozzá a lap Seehofer pártjára, a bajor Keresztényszociális Unióra (CSU) utalva.



A Die Presse szerint a tengely hajtóereje Olaszországban az új belügyminiszter, Matteo Salvini, a kormányzó bevándorlásellenes Liga vezetője. Salvini jövő hét szerdán Herbert Kickl osztrák belügyminisztert fogadja Rómában. Salvinit pedig júliusban várják Bécsbe.



Az osztrák lap szerint ugyanakkor a francia kormány nem támogatja az uniós külhatárokon kívül létesítendő táborok elképzelését. "Ez nem humánus, jogilag pedig elfogadhatatlan. Nem lehet a Balkánon harmadik államokat arra felhasználni, hogy az EU számára menekülttáborokat hozzanak létre bennük" - közölte a francia elnöki hivatal korábban a Die Pressével.



Nathalie Loiseau, Franciaország Európa-ügyi minisztere egy sajtóbeszélgetés keretében indokolta az osztrák kancellár felvetésének elutasítását. "Ahhoz, hogy ezt megtehessük, ezeket az országokat biztonságos harmadik államoknak kellene minősíteni, s ehhez a szóban forgó államoknak is hozzá kellene járulniuk" - tette hozzá Loiseau.