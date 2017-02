Az FBI segítségét kérte Trump, az orosz kapcsolatainak cáfolatára

A CNN amerikai hírtelevízió szerint a Fehér Ház azt kérte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatójától, hogy cáfoljon meg a sajtóban megjelent minden olyan történetet, amely Trumpról és vélelmezett orosz kapcsolatairól szól.A hírtelevízió szerint James Comey, az FBI igazgatója visszautasította a kérést.A CNN meg nem nevezett forrásokra hivatkozva állította csütörtök esti műsorában, hogy a Fehér Ház tisztségviselői az FBI mellett a vélelmezett orosz kapcsolatokat vizsgáló más ügynökségek segítségét is kérték, hogy cáfolják meg a sajtóban megjelent híreket Trump és környezete orosz kapcsolatairól.Ezekről a kapcsolatokról a The New York Times írt február 14-én. Reince Priebus, a Fehér Ház kabinetfőnöke tagadta az információk valóságtartalmát, a CNN azonban ismét felmelegítette a történetet, hozzátéve, hogy Priebus először az FBI igazgatóhelyetteséhez, Andrew McCabe-hez fordult, majd ezután vette fel a kapcsolatot James Comey igazgatóval.A CNN állítását sem a Fehér Ház, sem az FBI nem akarta kommentálni.A CounterPunch című amerikai magazin – amely oknyomozó riportokat és politikai kommentárokat egyaránt közöl – a héten internetes kiadásában azt írta: a The New York Times jelenleg az egyik legambiciózusabb tervén dolgozik, azon, hogy elmozdítsa a hivatalban lévő elnököt.A cikk idézi a The New York Times egyik kolumnistája, Nicholas Kristof minapi publicisztikáját is, amelynek a címet: Miként szabadulhatunk meg Trumptól?A CounterPunch szerint a Times azért akarná elmozdíttatni az elnököt, mert Donald Trump normalizálni akarja a kapcsolatokat Oroszországgal, és ez – a Times szerint – aláásná a korábbi erőfeszítéseket az Egyesült Államok hatalmának kiterjesztésére Közép-Ázsia belsejében.A CounterPunch szerint az amerikai–orosz kapcsolatok normalizálása közvetlen fenyegetést jelenthet "egyes washingtoni körök" stratégiájára, amely ellenőrzés alatt tartaná Kína növekedését, megdöntené Putyin orosz elnök hatalmát, katonai támaszpontokat építene ki Közép-Ázsiában, és szabadkereskedelmi egyezményekkel tartaná fenn nyugati tulajdonú óriásvállalatok uralkodó szerepét a világban.