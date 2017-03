A CIA szerint a WikiLeaks az Egyesült Államok ellenségeit segíti

A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) szóvivője azzal vádolta meg a WikiLeaks portált, hogy az Egyesült Államok ellenségeit segíti.Egynapi hallgatás és elzárkózás után szerdán este Heather Fritz Horniak, a CIA egyik szóvivője nyilatkozott az amerikai sajtónak, és leszögezte:

az amerikai közvéleménynek van oka aggodalomra a WikiLeaks valamennyi publikációja miatt, mert ezeknek az amerikai hírszerzői közösség azon képességének megváltoztatása a céljuk, amellyel megvédhetik Amerikát a terroristáktól és más ellenségeitől.

A szóvivő emlékeztetett rá, hogy a CIA-nak nincs joga bárkit is megfigyelni az Egyesült Államokon belül, s hozzátette: "ezt nem is teszi". Fritz Horniak hangsúlyozta, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség feladata a külföldön történő hírszerzés, annak érdekében, hogy megvédje az Egyesült Államokat a terroristáktól, az ellenséges államoktól és más ellenségeitől.A CIA szóvivője viszont nem tért ki arra, hogy a hírszerzés hitelesnek tartja-e a WikiLeaks által nyilvánosságra hozott dokumentumokat.A hírportál még kedden este Londonban több mint nyolcezer titkosított információt hozott nyilvánosságra, a többi között arról, hogy a CIA milyen eszközöket használ hírszerzésre, hogyan alakít át például okostévéket és okostelefonokat lehallgató berendezésekké, vagy milyen módszerekkel veszi át az uralmat számítógépek fölött.The Washington Post szerdán este arról számolt be, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) a kiszivárogtatók "levadászására" készül, meghatározandó, hogyan jutott a Julian Assange alapította portál a dokumentumokhoz.