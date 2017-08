8 hegymászó életét követelte az Alpok a hét végén

Vasárnap délelőtt öt hegymászó halt meg, egy pedig súlyosan megsérült az osztrák Alpokban, Salzburg közelében - közölte Anton Voithofer, az osztrák Vöröskereszt bevetésvezetője.



Az első értesülések szerint a hegymászók kötélcsoportban, vagyis egy kötélhez tartozva zuhantak le. A baleset részletei és a szerencsétlenül járt hegymászók nemzetisége egyelőre nem ismert, így nem tudják még értesíteni a hozzátartozókat sem.



A bevetési erőket vasárnap délelőtt tíz órakor riasztották, öt mentőhelikopter segített a helyszínen. A súlyos sérültet, akit többszervi károsodás ért, a salzburgi kórházba szállították. Állapota jelenleg kritikus.



A baleset nagyjából 2400 méterrel a tengerszint feletti magasságban történt a Zillertali-Alpokban, Zell am See járás Krimml településének közelében. A mentést nehezítette, hogy a baleset helyszínét csak gyalog lehetett megközelíteni és fennállt a veszélye a kőomlásnak is.



A vasárnap délelőtti baleset az idei szezon legsúlyosabb hegyi szerencsétlensége az osztrák Alpokban.



Az olasz Alpokban, a Trento autonóm megyében fekvő Presanella hegyen vasárnap két hegymászó zuhant le és vesztette életét. A 3558 méter magas hegyet egy kilencfős csapat tagjaként próbálták megmászni, de megcsúsztak a jégen és gleccserszakadékba zuhantak. Előző nap, szombaton a svájci határ közelében, a valtellinai Alpokban kőomlás ölt meg egy olasz hegymászót.