Ismét brutálisan megvertek egy hajléktalant Tatabányán

A három hete történt kegyetlen hajléktalangyilkosságok után a héten újabb hajléktalant támadtak meg és vertek félholtra Tatabányán. A mostani esetet súlyosbítja, hogy a brutá­lis támadás fényes nappal, egy óvoda közvetlen közelében történt - számolt be az esetről a Bors

Ügyintézésből tartottam hazafelé, amikor két férfi dulakodására lettem figyelmes. Egyből szóltam, hogy hagyják abba, de mire közelebb értem, már a piros dzsekis férfi földre vitte a másikat.

Borzasztó dolgok történtek ezután: a földön fekvő áldozatot teljes erővel fejen rúgta és taposta, ahol érte, hatalmas vértócsa lett körülötte. Szörnyű hangja volt a koponyán csattanó ütéseknek

– mondta a Borsnak egy asszony, aki a helyszínen még egy videót is készített az elképesztő esetről.A rémült asszonynak egy má­sik nő is segített közbelépni, de nem tudtak mit tenni, állítása szerint az aljas támadó teljesen kivetkőzött önmagából. A percekig tartó bántalmazások következtében a sértett – az elsődleges orvosi vélemény alapján – súlyos sérüléseket szenvedett, és válságos állapotban az intenzívre is került.

Felháborító, hogy egy csomó bámészkodóból csak egy nő próbált rajtam kívül segíteni. Olyan brutálisan rugdosta szerencsétlent, ha nem vagyunk, bizto­san nem maradt volna életben. Utólag belegondolva, akár bajom is lehetett volna az egészből, de akkor nem mérlegeltem

– fakadt ki a Borsnak a szemtanú, aki azonnal értesítette a rendőrsé­get és a mentősöket.

A lap információi szerint a Pistinek becé­zett megvert férfi édesanyja egy évvel ezelőtti halála után került az utcára. A közelmúltban pe­dig három agyműtéten is át­esett.A kegyetlen támadás után egy nappal a rendőrség közleményéből kiderült, hogy az 59 éves támadót, V. Istvánt őrizetbe vették, és súlyos testi sértés, valamint lőfegyverrel, vagy lő­szerrel való visszaélés bűntette miatt indítottak eljárást ellene, mivel a férfinél két darab lőszert is találtak.