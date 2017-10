Törik a logika

És itt most nem a szépírást osztályozta le a bíróság. Azért helyezte hatályon kívül a felesége megölésével és feldarabolásával vádolt, de első fokon felmentett N. János korábbi ítéletét, mert a Tatabányai Törvényszék bírája még annak megállapítását is csak „nagy valószínűséggel" mondta ki, hogy ha egy ember maradványait megtalálják, s a DNS egy az egyben azonos, akkor az az ember halott, s valaki megölte, mielőtt a tüdejét feldarabolta.



Kemény, kegyetlen szavak ezek, ezért különösen felháborító, hogy semmi következménye nincs, nem lesz annak, ha egy bíró a kollégáját ezzel a mondattal kénytelen melegebb éghajlatra küldeni: „Önmagához képest is törik az a logika, amelyre épít az elsőfokú ítélet."



Nyolc hónap leforgása alatt másodszor hallgattam több mint egy órán keresztül, amint Magyarország egyik bírói tanácsa a másik ítéletét ízekre szedi. S most ne jöjjön senki azzal, hogy ez így jó, ezért független az igazságszolgáltatás, hisz ha az egyik hibázik, a másik ott van, hogy rendbe tegye a dolgokat. Hol, ha nem egy ilyen ügyben kellene a legapróbb részletre is figyelni? Mert ha hiszünk a vádnak, akkor az évszázad gyilkosságáról beszélünk, mégis három év alatt a rendőrség, az ügyészség s a málnásba bevitt bíró – kéz a kézben – addig jutott el, hogy van egy „majdnem bizonyos" gyilkosság, meg van egy szerintük „egészen bizonyos" gyilkos. Ember azonban, akiről kimondta volna jogerősen az igazságszolgáltatás, hogy a „tettes", nincs.



Sovány vigasz, hogy az ítélőtábla visszadobta az összegányolt ítéletet, s utasított valaki mást, hogy csinálja meg rendesen. Ha már örülni kell valaminek, az annyi, hogy Rogán ingerküszöbét nem ütötte meg ez a piti ügy, nincs leküzdhetetlen vágya ennek kommentálására; pedig „nagy valószínűséggel" itt is botrányos, ami eddig történt.