A futball ereje az élő hagyománytisztelet, amiből az is következik, hogy csak alapos előkészítés után nyúlnak hozzá a szabályokhoz – ilyesmit írtam nyolc éve amellett érvelve, hogy hűbelebalázs módjára, néhány téves ítélet nyomán nem szabad bevezetni a videóbírót. A FIFA a mostani vb előtt a szurkolók felől érkező nyomást érzékelve és az elmúlt világtornákon, klubsorozatokban tapasztalt ordas játékvezetői hibák miatt mégis szakított e megközelítéssel, s amellett tette le a voksát, hogy különösebb teszt nélkül, élesben veti be a technikai segítséget. Tizenkilencre húzott lapot – és nyert.



A lejátszott 64 mérkőzés alapján sokkal több szól a videóbíró mellett, mint ellene. Az egész mundialon talán egyetlen gólt ígérő támadás sem akadt meg tévesen beintett lesen, és lesről is mindössze egy találat született, sajnos pont a döntőben, amikor Mandzukic öngóljánál senkinek nem tűnt fel, hogy egy francia későn slisszan vissza a védővonal mögé. Kevesebb volt a piros lap – a játékosok tudták, hogy kirívó sportszerűtlenség nem marad megtorlatlan –, jogtalan pedig egy sem. A megadott és a meg nem adott tizenegyesek túlnyomó többségén nem lehet vitatkozni.



A videóbíró ugyanakkor nyilvánvalóbbá tette a játékvezetői felfogások közötti különbséget – Kane lerántása büntetőt ért Kolumbia ellen, a szerb csatár eltüntetése semmit a svájci találkozón –, s kiderült, hogy az esetleges hibák – például az elmaradt brazil tizenegyes a negyeddöntőben – még bosszantóbbak, ha az ember tudja, az illetékesek monitoron is megnézték az esetet. Világos az is, hogy bővíteni kell a vizsgálandó esetek körét – mondjuk úgy, hogy minden csapat maga is kérhetné egy-egy szituáció visszanézését –, mert egy tévesen befújt vagy be nem fújt szabadrúgás, szöglet, egy megadott vagy meg nem adott sárga lap is lehet sorsdöntő.

Van ok tehát a fanyalgásra, de csak „érted haragszom, nem ellened" jelleggel.