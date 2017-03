Nünükék ideje

Bárki és bármi ellen jöhetnek személyre szabott, büntető jellegű törvények. Ilyen helyzetben pedig érdemes meglazítani az ingnyakat, kimenni a szabadba, és friss levegőt szívni...



Biztatok is mindenkit, ne maradjanak le a természet látványos körforgásáról. Most például a leánykökörcsinek nyílásáról a nyúli dombokon, a denevérek kirajzásáról a csodás tükörképű Holt-Marcal felett az alkonyati szélcsendben. Vigyázzanak, ne lépjenek rá a most aktív nünükékre a turistautakon.



És írják be a naptárukba április közepét. Nehogy elszalasszák a havasi rózsák pompáját Ambrózy-Migazzi István birodalmában, a Vas megyei Kám határában fekvő Jeli Arborétumban.



Ettől persze, amikor a csodákból visszatérünk a szürke hétköznapokba, még nem fog változni semmi. Az egyik, külföldön is elismerést szerzett egyetemünk továbbra is veszélyben lehet, és ezután is bármikor ébredhetünk arra, hogy ma éppen velünk kapcsolatban születik egy diszkriminatív törvény.



Ha belefeledkezünk is a nünükék szépséges, azúrkék kitinpáncéljába, a gyerekeink esélye picit sem fog nőni, hogy egy sokszínű, független, minőségi felsőoktatásban a hozzájuk leginkább illő nagy hírű intézményt választhassák. Ráadásul esélyük is legyen rá, hogy elvégezhessék. Legyen fedezetük a tandíjra, az albérletre, a mindennapi megélhetésre.



Az pedig már csak hab volna a tortán, hogyha itthon néha együtt kirándulnának ki velünk a szomszédos dombokra, nem pedig e-mailben kellene kiküldenünk utánuk Prágába vagy Bécsbe a nünükék képét. Nézd, kisfiam, ezt fotóztuk tegnap, itt jártunk, ahogy veled is annyiszor. Igen, Prágába vagy Bécsbe. Ahová a megtámadott egyetemet esetleg elüldözik, vagy ahol olcsóbban, szabadabban szerezhetnek diplomát.



