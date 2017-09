Családbarát szülészeteket alakít ki a kormány, ezzel is ösztönözve a gyerekvállalást – jelentette be az illetékes minisztérium. A cél, hogy a szülés pozitív élmény legyen minden szülő nő számára, hogy később ismét merjenek gyermeket vállalni. Sőt, erre pénz is lesz, ígérték.



Gondolom, a pénzre kellett várni eddig, pedig ha a döntéshozók beleolvasnának időnként a kismamás fórumokba, látnák, hogy a szülést rossz élményként megélő kismamák többsége nem a tárgyi feltételek hiányára panaszkodik. Azt ugyanis sajnos már megszoktuk, hogy nincs tiszta WC, vécépapír, helyenként gyógyszer sem, azt azonban nem lehet, ha emellé emberi nemtörődömség, flegmaság társul.



Számomra a családbarát hozzáállás ott kezdődik, ha a kismamát nem két nap elteltével kérdezik meg, hogy tudja-e szoptatni a kisbabáját. Ha szülés közben nem szólnak rá, hogy halkabban vajúdjon, mondván, „nem fájhat az annyira". Ha tizenhat óra vajúdás után, a végkimerülés határán szeretne aludni két órát, fintorgás nélkül elviszik a kisbabáját néhány órára, hogy pihenhessen. Ha a csecsemős nővérektől legalább minimális segítséget kap az első kisbabája gondozásához. Ne adj’ isten, egy elismerő mosolyt is, ha már kitolt magából egy négykilós gyereket.



Természetesen ez fordítva is igaz: a pozitív szülésélményről beszámoló anyukák – szerencsére ilyen is van bőven – szinte mindegyike az érintett orvosok, nővérek emberséges hozzáállásának, támogató és segítő jelenlé-

tének tudja be, hogy a kisbabája világra jötte olyan volt, amilyennek lennie kell: bensőséges, gyönyörű élmény. Az emberség és odafigyelés pedig nem pénzkérdés.