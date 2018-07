Egyre gyakrabban akadok össze az interneten olyan felvételekkel, amelyeket autót vezető egyének vettek fel a telefonjukkal. S mindeközben nemritkán balesetet szenvednek, okoznak. A legtragikusabb az egy-két héttel ezelőtti román társaság esete, ahol a sofőr magán kívül nyolc embert vezetett a halálba, élő egyenes adásban. Aztán egy másik, magyar jóember 180-nal ment a közúton, szintén végigfilmezve hősies tettét. A Kisalföld is beszámolt arról az esetről, melyben egy buszsofőr filmezte, hogyan nem engedi előzni egy másik. Illetve ő hogyan akar előzni egy másik buszt, ez nézőpont kérdése. Ami a közös ezekben, az a mérhetetlen felelőtlenség.



Amerikában évtizedekkel ezelőtt már rájöttek arra, hogy a súlyos bűncselekményeket a zéró toleranciával lehet visszaszorítani. Az 1990-es években Rudolph Giuliani polgármester ösztönzésére a rendőrség erőteljesen lecsapott a bűnözésre, a földalattin való lógástól a törvényellenes fegyverbirtoklásig. Giuliani regnálása alatt a bűncselekmények száma 57 százalékkal lett kevesebb. Sokrétű intézkedéssorozat volt ez, de a lényege, hogy a pitiáner szabálysértőt is el kell kapni, következetesen és szigorúan fel kell lépni ellenük is. Ez aztán szépen elterjed, egészen a nehézfiúkig, és láss csodát, ők is visszafogják magukat.



Nos, szerintem a kirívó telefonos eseteket is úgy lehet megakadályozni, hogy az egyszerű telefonálást is szigorúan büntetni kell. Sokszor volt róla szó, de eddig alig hallottam olyan esetről, hogy valakit elkaptak volna mobilozásért. Pedig a szabályok szerint vezetés közben már a telefon kézben tartása is büntetendő. Szoktam figyelni a városban, tíz autósból egy-kettő biztosan telefonál. És az is látszik, többségük nincs ott fejben. És ez veszélyes. S mondom, mindez jól látható és bizonyítható. Büntetni is kéne. Vagy csak én látom így?