Két történet

Két történetet adok most közre. Az első személyes, éppen harminc éve történt az Eötvös Collegiumban (EC). Vasárnap lehívatott az igazgató néhányunkat az irodájába. Már ott ült vele két férfi. Vásárhelyi Miklóst ismertük korábbról egy ’56-os szemináriumról, a másikat akkor láttam életemben először és utoljára. Soros Györgyként mutatkozott be. A vendégek kérdezgettek bennünket magyarságról, európaiságról, demokráciáról. Mi kelletlenül válaszolgattunk, mert egyrészt idegenek voltak, másrészt dél- időben még nem volt ebédünk. Aztán átmentek a Ménesi úton a túloldali kis épületbe. Azt odaadta a jogászoknak az ELTE. Ott lakott akkoriban Gábor, Lajos, Viktor meg még talán Janó is. Néha fociztunk, söröztünk, filmeztünk velük. Egy hét múlva szomorúan mondta a direktor, hogy nem szerepeltünk valami jól. Egy kevéske ösztöndíjat azért felajánlott az EC-nek Soros úr. Bezzeg a jogászoknak!



Nekem a kevésből 600 dollár jutott. Ebből tanulmányoztam Bécsben két hónapig az egyház szociális tanításainak hatását a dualizmus gazdaságára és társadalmára. (Rerum novarum, ugyebár.) Mint később megtudtam, Viktor nagyságrendekkel többől Oxfordban az angol liberális politikai modelleket.



A másik epizód kultúrtörténeti, 565 éves. Francois Villon akkor szerzett mester fokozatot az ekkor már javában háborgó Sorbonne-on. A diáklázadások egyre sokasodtak, sőt, a király, durván megsértve az universitas autonómiáját, beküldte rendőreit az egyetem területére. A véres összecsapások zavargásokká növekedtek. Végül a tanárok hosszan tartó sztrájkja miatt VII. Károly felfüggesztette és töröltetni akarta az 1453. és 1454. évi egyetemi kurzusokat.



Villon és a Sorbonne neve és teljesítménye ma is világmárka. De kit érdekel az akkori francia király?